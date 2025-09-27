El Gobierno de Colombia plantea una iniciativa verde de gran expectación con la inversión de $12.000 millones en subsidios para la renovación del parque automotor de taxis.

Su objetivo es introducir automóviles de energía eléctrica y la instalación de puntos de carga en las residencias de los beneficiarios. En una estrategia impulsada por el Ministerio de Transporte, se espera renovar 54.000 vehículos hacia el 2036, actuando de forma directa en la reducción de emisiones contaminantes que supone este tipo de transporte público individual.

Se estima que esta acción provoque una disminución del 34% de las emisiones contaminantes que produce la actual flota de servicio. Actualmente, circulan alrededor de 300 taxis eléctricos en diversas ciudades del país.

¿En qué consisten los subsidios del Gobierno Petro para taxis eléctricos?

Este plan pondrá en manos de los conductores y propietarios de taxis subsidios directos que favorezcan la adquisición de vehículos eléctricos, que tienen un distintivo color verde, y la adecuación de sus viviendas para la instalación de puntos de carga, según indicó la ministra María Fernanda Rojas.

La iniciativa, que no solamente tiene un enfoque ambiental, también busca proporcionar beneficios económicos para los trabajadores del sector. Sin embargo, aún no se sabe de cuánto sería cada subsidio para los taxistas que quieran acudir al llamado de migrar a un vehículo eléctrico.

De acuerdo con lo planeado, la inversión busca no solo renovar el parque de taxis, sino también impulsar un cambio de mentalidad hacia opciones más amigables con el medio ambiente. El gobierno pretende construir una movilidad más limpia, justa y rentable para los conductores.

Otras medidas y beneficios para taxistas que compren vehículos eléctricos En este sentido, la inversión en infraestructuras de carga para vehículos eléctricos y el incentivo de la compra de estos son pasos clave en la consolidación de estas políticas. Por esto, Mintransporte destaca las siguientes medidas. El SENA capacita técnicos especializados en el mantenimiento de la nueva flota eléctrica. La banca crea líneas de crédito diseñadas especialmente para los conductores de taxis. Las empresas energéticas expanden la red de recarga , garantizando mayor cobertura y acceso. Marcas como BYD, Auteco, Grupo Carrera, Sueléctrico y Renault ya tienen disponibles taxis eléctricos listos para el mercado. Ahorro económico: un taxi eléctrico reduce los costos mensuales de $1,8 millones a $636.000, con una baja del 43% en combustible , lo que aumenta las ganancias del conductor y mejora el ingreso familiar. Ventajas legales y operativas: exención de pico y placa y del día sin carro . Descuentos adicionales: 10% en el SOAT y 30% en la revisión técnico-mecánica .

La renovación del parque automotor de taxis eléctricos forma parte de un plan más amplio. Se busca un cambio generalizado en el modelo de transporte del país, orientado hacia las energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes. Además, se pretende impulsar un impacto económico positivo en los trabajadores del sector.



