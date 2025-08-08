Estos nuevos taxis verdes de Bogotá son 100 % eléctricos y por lo mismo son cero emisiones y no emiten molestos ruidos, como sucede con los vehículos tradicionales.

Por lo mismo, algunas personas se preguntan si las carreras en estos automóviles serán mas costosas que en los taxis tradicionales. La respuesta es no. Las tarifas de estos taxis son las mismas que están reguladas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Por ahora, están vinculados a la empresa Taxis Libres, que empezó a implementar estos carros de servicio público, de marcas BAIC y Betune, en su flota, con la intención de transitar hacia tecnologías más limpias, que beneficien la calidad de vida de los ciudadanos de la capital, pero también a los taxistas.

Y es que con estos nuevos taxis verdes, los conductores no tendrán pico y placa (por lo que podrán trabajar todos los días) y se ahorran dinero en combustible y mantenimiento, de acuerdo con la compañía.

“La movilidad del futuro ya empezó en Bogotá, y en Taxis Libres creemos que el cambio no puede esperar. Apostarle a vehículos eléctricos es una decisión que responde al planeta, a la salud de la ciudad y a una nueva generación de usuarios que exige transporte más consciente”, señaló en un comunicado Stefanía Hernández, CEO de la compañía.

Costos de las carreras en taxis verdes de Bogotá

Desde el primero de febrero de 2025, el Distrito estableció nuevas tarifas para los taxis, establecidas luego de estudios técnicos. Los siguientes son los precios, que también son los que manejan los taxis verdes de la capital:

Carrera mínima: 7.400 pesos.

7.400 pesos. Banderazo o arranque: 4.100 pesos.

4.100 pesos. Recargo desde y hacia el aeropuerto El Dorado o Puente Aéreo: 7.400 pesos.

7.400 pesos. Recargo nocturno, dominical o festivo: 3.500 pesos.

3.500 pesos. Valor de la unidad: 147 pesos.

¿Dónde tomar taxis verdes en Bogotá?

Por ahora, los nuevos vehículos operan en el aeropuerto El Dorado, el más importante de Latinoamérica, y a través de la aplicación de Taxis Libres. No obstante, se espera que en un futuro circulen más por toda la ciudad y estén disponibles en otras plataformas.

