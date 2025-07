La polémica de Frisby España por la apropiación de la tradicional marca colombiana en Europa continúa. El portavoz y representante en el país ibérico, Charles Dupont, dio una entrevista en La República y reveló nuevos detalles de lo que fue el proceso para el registro en la Unión Europea.

En primer lugar, Dupont aclaró que sí quería trabajar con Frisby Colombia y se contactó con ellos, desmintiendo el comunicado emitido en el que la marca del país negaba cualquier comunicación. “El tiempo pasó, yo enviando correos y ninguna respuesta. Ahí decidí que lo iba a hacer yo y no necesitamos terceros“, explicó.

Cuando inició este proceso, se dio cuenta de un descuido por parte de Frisby Colombia y que supo capitalizar. El logotipo de Frisby sí estaba registrado, pero llevaba cinco años sin utilizarse, mientras que la marca como tal no estaba registrada.

(Vea también: Dos meses: el anuncio sobre Frisby que ilusiona; historia de la empresa podría dar giro)

“Dije, la voy a registrar a ver si se oponen y yo estaba seguro de que iban a decir ‘no, ya estamos nosotros los dueños’, pero el tiempo pasó y después de los tres meses no respondieron tampoco eso“, explicó Dupont. En este punto, decidieron aprovechar unas facilidades que otorga la ley en España para hacerse con el nombre y la marca.

Dupont explicó que, luego de los tres meses, la normativa interpreta el silencio como una aceptación al proceso. “En la ley eso vale como una aceptación, que ellos estaban de acuerdo con que otra empresa registra la marca verbal (nosotros) y fue lo que sucedió. Cuando Frisby España estaba titular de la marca verbal, hemos dicho ‘vale, vamos a anular la otra marca gráfica porque no estaba usada y entra en conflicto con la nuestra'”.

Esta decisión tomada desde Europa fue el punto de partida para la pelea que hay ahora entre Colombia y España. Actualmente, el pleito avanza en los estrados judiciales europeos, pero desde España confían en que van a salir victoriosos.

“Confío enormemente en el hecho de que Frisby Colombia no ha usado la marca en Europa y, antes de iniciar oposición y pedir caducidad de marca, es algo que hemos investigado y pienso que es lo que pasó, no lo usaron. Pueden intentar demostrar algo que no pasó, pero la realidad es que no usaron la marca en Europa”, remarcó en la entrevista con el medio mencionado.