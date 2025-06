Charles Dupont, quien hasta el momento no había aparecido ante la opinión pública, es el representante y portavoz oficial de la empresa señalada de apropiarse del nombre de uno de los restaurantes de mayor tradición y reconocimiento en Colombia.

Dupont habló con La W y explicó cuál es la lectura que hacen desde España ante el complejo lío legal que ha despertado la solidaridad de diversas marcas, incluso competidoras, en Colombia. En su español enrevesado, con un tufillo francés, Dupont señaló que las intenciones de crear una cadena de restaurantes están en firmes, puesto que existe un amplio segmento de colombianos en Europa, interesados en convertirse en sus clientes.

Sin embargo, pese a las similitudes en el aspecto de la marca, el tradicional sabor que ha enamorado a los colombianos y que despertó el interés en Europa, no sería el mismo. Así lo hizo saber Dupont, quien confirmó a la citada emisora que ni él, ni las otras cinco personas que hacen parte del proyecto, han probado alguna vez el pollo que prepara Frisby en Colombia.



“No voy a dar más detalles de las recetas, pero trabajamos con empresas que se especializan en su desarrollo“, explicó de forma escueta Dupont, quien aseguró, además, que no se está presentando una apropiación de mala fe, ni en la imagen, ni las recetas, al no estar estos elementos registrados dentro de la Unión Europea.

“No hay apropiación de las recetas porque algo así no existía en Europa“, señaló Dupont. El empresario afirma además que los colombianos en España le han estado preguntando sobre el desarrollo del proyecto y cuándo será su apertura, aún a sabiendas de que no se trata de la misma empresa.