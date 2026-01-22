En medio de revelaciones sobre dinero en Colombia, Sodexo, empresa especializada en servicios de alimentación en sitio y gestión y mantenimiento de instalaciones e infraestructura, lanzó una oferta de empleos numerosa en enero.

La compañía multinacional anunció la apertura de procesos de vinculación para cubrir 420 puestos de trabajo a nivel nacional, para iniciar labores de manera inmediata, según un comunicado.

¿Cuáles son las vacantes que tiene Sodexo en Colombia para enero de 2026?

Las vacantes disponibles son para trabajar en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para cargos como: coordinadores de servicios generales, profesionales de mantenimiento, toderos y auxiliares de cocina, entre otros, con sueldos que superan el salario mínimo, además de las prestaciones legales.

Es importante anotar que Sodexo le apunta a que las personas que ingresen logren desarrollarse profesionalmente con un plan carrera. Hoy en día en Sodexo hay más de 50 colaboradores que ocupan cargos de alto nivel, quienes también iniciaron así su historia laboral dentro de la empresa.

Sodexo afirmó que se ha convertido además en una de las empresas preferidas para ser el primer empleo de muchas personas, pues remarcó que aproximadamente el 18% de sus colaboradores actuales tiene entre 18 y 25 años, y cerca del 8,6 % tienen más de 5 años de antigüedad en Sodexo.

“Con casi 10.000 empleados a nivel nacional, Sodexo Colombia se destaca por ser una compañía que brinda oportunidad laboral a un amplio número de trabajadores, ofreciendo la posibilidad de desarrollar desde labores básicas, técnicas y profesionales”, indicó Alejandro Scelzi, Presidente de Sodexo Colombia.

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo en Sodexo en Colombia?

Sodexo señaló que para aplicar a las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar al siguiente link que es parte de la convocatoria laboral en enero: https://forms.office.com/e/sUBaCV9nam.

De igual manera, otro método es el envío de las hojas de vida al correo electrónico oscar.martinezhincapie@sodexo.com, con lo que se abre una nueva oportunidad de trabajo en el país.

“Creemos que la calidad de vida ayuda a mantener a las personas saludables, felices y motivadas a lo largo de su vida y, por supuesto, a que las organizaciones sean más eficientes y productivas. Como líderes mundiales en más de cien servicios, entendemos que la calidad de vida se crea al integrar nuestros servicios de alimentación, gestión de instalaciones, ventajas para empleados y otros”, remarcó Sodexo en su comunicado.

El documento no señaló una fecha límite para el envío de las hojas de vida, aunque al señalar que es de vinculación inmediata parece claro que el periodo corresponde a estos últimos días de enero.

¿Quién es dueño de Sodexo?

Sodexo es una multinacional de origen francés cuya propiedad principal recae en la familia Bellon, quienes mantienen el control de la compañía a través del holding familiar Bellon SA.

Fundada en 1966 por Pierre Bellon en Marsella, la empresa se ha consolidado como uno de los líderes globales en servicios de alimentación y gestión de instalaciones.

A fecha de 2026, la familia fundadora conserva aproximadamente el 42,8 por ciento del capital social y posee más del 57 por ciento de los derechos de voto, garantizando una gestión estable y alineada con los valores originales de su creador.

Luego del fallecimiento de Pierre Bellon en 2022, el liderazgo de la organización pasó a manos de su hija, Sophie Bellon, quien actualmente se desempeña como presidenta de la junta directiva y directora ejecutiva.

Esta estructura de mando familiar ha permitido que Sodexo navegue por procesos de transformación importantes, como la reciente escisión de su unidad de beneficios y servicios para empleados, ahora conocida como Pluxee.

Aunque es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores Euronext París, la influencia dominante de los herederos de Bellon asegura que las decisiones estratégicas permanezcan bajo el control del núcleo familiar.

