El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se ha consolidado como una de las principales puertas de acceso a la educación técnica y tecnológica gratuita en Colombia. Gracias a su estrecha relación con el sector productivo, esta institución ha permitido que miles de personas fortalezcan sus competencias y accedan con mayor facilidad al mercado laboral formal.

De acuerdo con cifras oficiales entregadas por la entidad, durante 2025 más de 542.400 estudiantes se matricularon en los programas técnicos y tecnológicos del Sena, superando ampliamente las proyecciones iniciales.

Según explicó la institución, este crecimiento responde a la alta demanda de ciertas carreras en el mercado laboral, así como a las mejores condiciones salariales que ofrecen estos perfiles profesionales en la actualidad.

¿Cómo selecciona el Sena las carreras con mayor proyección?

El Sena aseguró que la selección de sus programas académicos se basa en estudios permanentes sobre las necesidades reales del mercado laboral. Para ello, analiza sectores productivos en crecimiento, tendencias económicas, transformación digital y demandas empresariales, con el objetivo de formar talento humano que responda a los retos actuales y futuros del país.

Durante 2025, además de fortalecer las competencias técnicas, las cátedras impartidas también estuvieron enfocadas en el desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la adaptabilidad y el liderazgo, aspectos cada vez más valorados por los empleadores.

Las cinco carreras con mayor demanda en el mercado laboral colombiano

1.Análisis y desarrollo de software

Este programa técnico-tecnológico es uno de los más demandados por las empresas. Está orientado a formular, diseñar, desarrollar, implementar y mantener soluciones de ‘software’.

Los estudiantes adquieren conocimientos en análisis de requerimientos, programación, pruebas y documentación, preparándose para crear aplicaciones web, móviles y empresariales, con amplias oportunidades laborales y salarios competitivos.

2. Coordinación de procesos logísticos

El tecnólogo en coordinación de procesos logísticos forma profesionales capaces de gestionar la cadena de suministro de una empresa. Los aprendices aprenden a planear y optimizar procesos de inventarios, transporte, almacenamiento y distribución, lo que los convierte en perfiles clave para sectores como comercio, industria y transporte.

3. Gestión contable e información financiera

Este programa está dirigido a quienes desean desempeñarse en áreas administrativas y financieras. Forma personas capaces de registrar, procesar y analizar información contable, elaborar estados financieros y apoyar la toma de decisiones bajo normas nacionales e internacionales, lo que garantiza alta empleabilidad en empresas públicas y privadas.

4. Desarrollo publicitario

La carrera de Desarrollo Publicitario combina creatividad y técnica. Los estudiantes aprenden a diseñar y ejecutar campañas publicitarias, crear piezas visuales y desarrollar contenidos para medios digitales e impresos, respondiendo a la creciente demanda de profesionales en marketing, comunicación y publicidad.

5. Gestión agroempresarial

Este tecnólogo capacita para administrar negocios del sector agropecuario y agroindustrial. Incluye formación en producción agrícola, gestión empresarial, comercialización y sostenibilidad, impulsando el desarrollo rural y la competitividad del campo colombiano.

Estas cinco carreras se posicionan como una excelente opción para quienes buscan formación gratuita, alta empleabilidad y mejores salarios, reafirmando el papel del Sena como motor de oportunidades en Colombia.

