Los ciudadanos que desean diversificar sus entradas de dinero, contemplan la posibilidad de abrir una franquicia de McDonald’s en Colombia, ya que suele ser, aparentemente, un negocio sólido y que no tiene pérdidas, por lo que las personas sienten que es ir a la fija y sin perder sus inversiones.

Anualmente, el valor de la licencia para contar con un local de esta compañía varía, por lo que es importante saber cuánto hay que alistar y no quedar con los crespos hechos, pues esta idea siempre se presenta como una opción de emprendimiento muy atractiva.

De acuerdo con los datos de su página web, la empresa requiere que la persona tenga un mínimo de recursos personales no prestados de 500.000 dólares (2.064’509.618 de pesos, aproximadamente) para ser considerada para una franquicia de McDonald’s.

¿Quién es el dueño de McDonald’s en la actualidad?

McDonald’s es una corporación con presencia a nivel mundial, lo que significa que no tiene un único dueño. En cambio, es propiedad de miles de accionistas individuales e institucionales. Entre los más destacados se encuentran gigantes de la inversión como The Vanguard Group y BlackRock, quienes poseen porcentajes significativos de las acciones de la compañía, de acuerdo con datos de Business Model Analyst.

Estas instituciones financieras, junto con otros fondos de inversión y accionistas individuales, son los verdaderos dueños de esta empresa conocida en todo el planeta y que lleva sus famosos productos a millones de usuarios y comensales.

¿En qué países no hay McDonald’s?

Aunque muchos no lo crean, hay una larga lista de países que no tienen McDonald’s, ya sea por restricciones, desacuerdos y más. Esta es una pequeña lista de las naciones que no tienen un local o productos de esta reconocida marca:

Islandia.

Irán.

Bolivia.

Belice.

Corea del Norte.

Dominica.

Etiopía.

Guinea Ecuatorial.

Afganistán.

Argelia.

Haití.

Guyana.

Costa de Marfil.

Armenia.

Cabo Verde.

Camerún.

Montenegro.

