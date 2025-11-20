Escrito por:  Redacción Bogotá
Un fuerte aguacero afectó varios sectores de Bogotá en la tarde de este 20 de noviembre, donde la movilidad presenta retrasos y complicaciones debido a la intensidad de las precipitaciones. En varios puntos de la ciudad se reportan trancones, reducción de velocidades y demoras en el transporte público.

De acuerdo con diferentes aplicaciones de clima, las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos prever más tiempo en sus desplazamientos y tomar rutas alternas en caso de ser necesario.

 

Según la Secretaría de Movilidad, las precipitaciones más fuertes se presentan en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda, Engativá y Fontibón.

Los pronósticos señalan que las condiciones atmosféricas tenderán a estabilizarse en horas de la noche, cuando se espera una disminución significativa de las precipitaciones. Autoridades recomiendan conducir con precaución y estar atentos a cualquier actualización sobre el estado de las vías.

De acuerdo con Transmilenio, las lluvias llevaron a la suspensión del servicio de Transmicable en Ciudad Bolívar por alerta de tormenta eléctrica.

En cuanto a la movilidad, la Secretaría de Movilidad reporta que hay embotellamiento en dos puntos de la ciudad por pequeñas inundaciones en las vías: 

  • Avenida Cali con avenida El Dorado (calle 26) en el sentido sur-norte.
  • Autonorte con calle 161, sur-norte. En la conectante al carril central.

