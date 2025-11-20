Un fuerte aguacero afectó varios sectores de Bogotá en la tarde de este 20 de noviembre, donde la movilidad presenta retrasos y complicaciones debido a la intensidad de las precipitaciones. En varios puntos de la ciudad se reportan trancones, reducción de velocidades y demoras en el transporte público.

De acuerdo con diferentes aplicaciones de clima, las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos prever más tiempo en sus desplazamientos y tomar rutas alternas en caso de ser necesario.

#AEstaHora llueve de forma moderada en las siguientes localidades: 📍Usaquén

📍Chapinero

📍Teusaquillo

📍Barrios Unidos ✔️Mantente con las actualizaciones minuto a minuto con el SAB: https://t.co/u3FvFbOSHv — IDIGER (@IDIGER) November 20, 2025

Según la Secretaría de Movilidad, las precipitaciones más fuertes se presentan en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda, Engativá y Fontibón.

Los pronósticos señalan que las condiciones atmosféricas tenderán a estabilizarse en horas de la noche, cuando se espera una disminución significativa de las precipitaciones. Autoridades recomiendan conducir con precaución y estar atentos a cualquier actualización sobre el estado de las vías.

De acuerdo con Transmilenio, las lluvias llevaron a la suspensión del servicio de Transmicable en Ciudad Bolívar por alerta de tormenta eléctrica.

En cuanto a la movilidad, la Secretaría de Movilidad reporta que hay embotellamiento en dos puntos de la ciudad por pequeñas inundaciones en las vías:

Avenida Cali con avenida El Dorado (calle 26) en el sentido sur-norte.

Autonorte con calle 161, sur-norte. En la conectante al carril central.

