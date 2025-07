El precandidato presidencial del Pacto Histórico y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, manifestó su preocupación respecto al uso de los ‘influencers’ y las denominadas “bodegas digitales” en la política colombiana.

Según Bolívar, quien habló en Blu Radio, estas ‘bodegas’ se configuran como grupos organizados que difunden propaganda política en las redes sociales con fines ideológicos o económicos. Sostuvo, además, que estas forman parte integral de las estrategias comunicativas del Gobierno del que hizo parte.

El político hizo un llamado a una autorregulación transparente en la contratación de ‘influencer’ en las campañas políticas. Su propuesta establece que aquellos que reciban pagos por avalar candidatos o proyectos marquen esta participación con el hashtag #PPP (Publicidad Política Pagada). “Esta medida ayudaría a que los ciudadanos identifiquen fácilmente qué mensajes están patrocinados”, aseguró en la emisora.

El aspirante a la presidencia también recalcó que este fenómeno no es exclusivo de un solo sector político, pues está presente tanto en la izquierda como en la derecha. Bolívar señaló que en la política actual no es un problema recibir dinero por promocionar, sino el uso de ‘influencers’ para atacar adversarios, lo cual, según su criterio, ensombrece el debate público y el papel de las redes sociales.

Con relación a quiénes están detrás de las bodegas digitales, Bolívar evadió nombrar a personas en la cadena radial, pero confirmó que existe una coordinación sistemática en la cual grupos de tuiteros reciben instrucciones y recursos para viralizar campañas. Según él, estas actividades cuentan con el respaldo del Goberno, que ha priorizado la pauta en medios alternativos para informar de logros gubernamentales y cubrir vacíos informativos.

En cuanto al pago de estas personalidades, Bolívar explicó cómo es que se hace el cálculo para sus honorarios y de qué depende que a uno se le pague más que a otros.

“En las entidades hay unas tablas, uno no les paga lo que uno quiera, esos salarios obedecen a unas tablas. Por ejemplo, si Lalis es una persona que tiene ya una maestría, pues la tabla salarial le va a dar un rango, hay otros que solo tienen carrera. Las tarifas no las determina el sector público, sino la hoja de vida y la experiencia. Hay gente que gana poco porque no tiene estudios. Yo tenía un fotógrafo y se llamaba 3 millones, porque no tenía el título. Hay un departamento que lo analiza y dice cuánto se le puede pagar”, señaló.

Bolívar se quejó en el citado medio de la existencia de críticas y ataques dirigidos a su persona que provienen de antiguos aliados dentro del petrismo, asociados a bodegas favorables. Algunos de estos ataques, asegura, no obedecen a convicciones ideológicas, sino a intereses económicos. No obstante, defendió el derecho de cada individuo a ganarse la vida, siempre y cuando se mantenga la honestidad y no se reciba dinero para difamar.

La preocupación de las bodegas digitales no es un hecho reciente. En el pasado, el asesor Sebastián Guanumen insinuó la posibilidad de traspasar la “línea ética” para afectar a los opositores, lo cual produjo rechazo en Bolívar, quien señaló que las campañas negativas provienen de distintos lados, pero que el movimiento que él representa debe dar ejemplo y evitar ataques personales, y mantener el equilibrio en la propaganda política digital.

