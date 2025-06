Barrios, actualmente directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), hizo referencia al mensaje en el que Gustavo Petro instó a comenzar una nueva constituyente en el país.

Ella señaló que hay un debido proceso que debe llevarse a cabo y que no se puede simplemente imprimir un papel para depositarlo en una urna durante unas elecciones.

“El tema de imprimir una papeleta y decir que se mete en las urnas es una figura que no existe. Tenemos mecanismos establecidos en la constitución que señalan que hay un proceso en el Congreso. Allí se emite una ley y se establecen los temas“, señaló Barrios en Caracol Radio.

“Debe estar claro quiénes componen la asamblea, cuánto va a durar, cuánto va a sesionar y cuáles son los límites en los temas. Sobre todo en los temas de la Constitución”, apuntó en ese medio.

Barrios resaltó que la papeleta no es algo tan simple como imprimir en una fotocopiadora e ir a meter ese papel en una urna de la Registraduría durante las elecciones.

“No entiendo el planteamiento del presidente, pero no se llega a depositar una papeleta y ya, no es sacar papeles en una fotocopiadora. Para 1991, cuando se hizo la constituyente, no teníamos mecanismos de reformas constitucionales, pero ya los hay”, sentenció en esa emisora.

