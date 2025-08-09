La construcción de las fases II y III de Transmilenio en Soacha, un proyecto clave para mejorar la conexión con Bogotá, ocasionará cierres parciales y trancones en la Autopista Sur durante casi un año, según anunció la Alcaldía de Soacha.

La obra, que busca extender la troncal del sistema de transporte masivo desde San Mateo hasta el patio portal El Vínculo, en el límite con Sibaté, avanza al 59,5 %, pero su impacto en la movilidad causa preocupación entre los habitantes de las comunas 1 y 6, así como en los viajeros diarios entre Soacha y Bogotá.

El proyecto, iniciado en 2019 con un costo cercano al billón de pesos, contempla 4,4 kilómetros de troncal, de los cuales ya se han construido dos kilómetros de calzada mixta y 1,9 kilómetros de calzada exclusiva para Transmilenio. Sin embargo, El Tiempo explicó que la fase final requiere reducir la Autopista Sur de tres a dos carriles en puntos críticos como Maiporé, Moteles y El Altico, afectando especialmente a sectores como la entrada a Compartir y El Altico.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, reconoció las molestias, pero defendió la medida como necesaria para acelerar la entrega de la obra, prevista ahora para julio de 2026. “Es mejor incomodarnos ahora y permitir que las obras finalicen de manera urgente, que seguir aplazando los beneficios para más de 250.000 usuarios diarios”, afirmó, citado por el rotativo.

Cuándo entregan nueva fase de Transmilenio en Soacha

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que la reprogramación de la entrega para 2026, inicialmente prevista para finales de 2025, se debe a la construcción de un colector de aguas lluvias de más de 3.000 metros, incorporado al proyecto en 2023 para mitigar las inundaciones que afectan a las comunas 1 y 6 durante fuertes aguaceros.

A la fecha, se han instalado 1,8 kilómetros de tubería a cinco metros de profundidad mediante tuneladoras, un esfuerzo que busca garantizar la sostenibilidad de la infraestructura.

Cómo evitar trancón de Soacha para salir de Bogotá

La reducción de carriles en la Autopista Sur, una de las vías más transitadas del país, causará congestión, especialmente en temporadas de alta demanda como vacaciones o festivos. Las autoridades recomendaron rutas alternas como la vía a Mondoñedo y el corredor Bogotá-Girardot por La Mesa.

