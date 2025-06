La marcha del silencio volvió a demostrar que las manifestaciones en las calles no son un recurso exclusivo del presidente Gustavo Petro, cuyo Gobierno se ha caracterizado por la agitación social. La oposición ha conseguido probarle al mandatario, de manera pacífica y ordenada, que también puede movilizar enormes masas de colombianos, incluso sin necesidad de pagarles (como a los indígenas), presionarlos (como a los trabajadores del Estado) o instrumentalizarlos (como a los estudiantes del Sena). Pero ahora toma forma una iniciativa de la oposición que busca plantarle cara al jefe de Estado en otro terreno en el que él también se siente fuerte, el de la recolección de firmas.

Durante su discurso en Cali, el presidente Petro advirtió que, si su iniciativa de consulta popular no pasa en el Congreso, comenzará una recolección de ocho millones de firmas para convocar su anhelada constituyente, “para garantizar el derecho del pueblo a expresarse directamente”. Tanto la consulta popular como la constituyente son entendidas por la oposición como estrategias populistas del mandatario para reforzar su proyecto político en las elecciones que se avecinan del año entrante, aunque los tiempos institucionales no dan para una constituyente en este ya agonizante periodo presidencial. “Supongamos que nos hunden todo… Entonces lo que sigue son ocho millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás”, dijo el mandatario.

Firmas para revocar mandato de Gustavo Petro

Pero en ese campo de la recolección de firmas la oposición también ve una oportunidad, no para apuntarle a una constituyente, sino para que se convoque a un referendo revocatorio del jefe de Estado. Aunque el ordenamiento constitucional colombiano solo contempla esta figura para revocar los mandatos de alcaldes y gobernadores, ya empiezan a sonar voces cuyo eco podría derivar en ese escenario con una reforma constitucional. Antes se creía que solo el presidente Petro (incluso como senador-candidato) era el único capaz de llenar las calles, pero se probó que no. Ahora hay quienes creen que, si se trata de firmas, también lo pueden hacer con tanto o mayor éxito que el mandatario.

Ese es el caso del periodista Felipe Zuleta y del exministro de Educación Francisco Lloreda (actual presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, gremio de la industria de hidrocarburos), que vienen moviendo la idea. “[…] Si Petro insiste en recoger firmas para una constituyente, debemos, como lo propone el periodista Felipe Zuleta, hacer lo mismo, pero para convocar un referendo que conduzca a revocarle el mandato. Estamos pasados de hacerlo. No es un buen momento en la vida del país y en la de Miguel Uribe, pero hay destellos de esperanza que empiezan a rasgar la oscuridad”, escribió Lloreda en su columna de El País, de Cali.

“Los colombianos ya le perdimos el miedo al Gobierno y al presidente de la República. Él puede amenazar con consultas populares […], y ahora amenaza con recoger firmas para convocar nuevamente esta idea de una asamblea nacional constituyente”, dijo Lloreda en el programa ‘La Noche’, de NTN24, ampliando si idea. “Pues bien: si es así, por qué los colombianos no recogemos firmas —y seguro las recogemos muy rápido— para que se convoque un referendo”, que consistiría en “introducir un artículo transitorio en la Constitución revocándole de inmediato al presidente de la República su mandato y estableciendo un mecanismo de transición que nos permita llegar a unas elecciones libres, transparentes, porque al paso que vamos eso está en duda”.

“Busquemos, a través de un referendo, introducir una modificación a la Constitución, puede ser permanente o si no un artículo transitorio, para revocarle el mandato al presidente Petro”, agregó el exministro en el mismo programa. “Esto lo ha debido hacer hace tiempo la Comisión de Acusaciones del Congreso, pero infortunadamente la tienen totalmente cooptada, amordazada, comprada, porque tenemos un presidente que es indigno de Colombia […]. Colombia nunca había caído tan bajo y, sin duda alguna, merecemos algo distinto. Pues ya que la Comisión de Acusaciones no hizo nada, nos va a tocar hacerlo a los colombianos, y la vía de un referendo puede ser el camino para que cese esta horrible noche”.

El abogado constitucionalista Germán Calderón España, en el mismo medio, calificó de “absolutamente viable desde el punto de vista constitucional y legal” la convocatoria al pueblo para que se inicie esta propuesta a partir de todos los requisitos que contemplan la Constitución y las leyes. Y explicó que tendría que haber un comité promotor que se inscribe en la Registraduría, y, con el aval de esa entidad, se comienza a recolectar las firmas para iniciar esta propuesta, con el 5 % del censo electoral, unas 2’500.000 firmas.

Así “se estaría dando la viabilidad de parte de la Registraduría, una vez revise todos estos apoyos ciudadanos y la remitiría al Congreso para que se adelante una ley aprobatoria de la pregunta que se le va a formular al pueblo a través de este mecanismo de participación ciudadana”, agregó Calderón España. “El Congreso, por las mayorías simples en la Cámara, si aprueba esta ley, inmediatamente la remite a un control automático y previo de la Corte Constitucional”. Al final, si el concepto de ese tribunal es favorable, lo devuelve a la Registraduría para que convoque a los ciudadanos a las urnas.

Quienes ven posible un referendo revocatorio del mandato del presidente Petro se inspiran en signos como la marcha del silencio que, quedó claro, no solo fue en solidaridad con el senador y precandidato Miguel Uribe, que se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe de Bogotá, sino en rechazo al Gobierno del presidente Petro y en respaldo a las instituciones. Eso quedó claro en las consignas que se escucharon durante la manifestación, que fueron del “¡Fuerza, Miguel!”, “¡Miguel, amigo, Colombia está contigo!”, hasta los gritos de “¡Viva la Constitución!” y “¡Vivan las instituciones!”, y la otra que viene haciendo carrera en diferentes escenarios de “¡Fuera, Petro!”.

La idea de enfrentar con los mismos mecanismos las iniciativas del presidente Petro también queda manifiesta con otras propuestas que han surgido como la de una consulta popular para que los ciudadanos que así lo consideren se pronuncien contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno o manifiesten su rechazo a la realización de una asamblea nacional constituyente o a la modificación de la Constitución. En el ocaso de su mandato, el presidente Petro viene viendo que en el terreno que proponga la oposición está dispuesta a enfrentarlo, inspirada también en hechos como la marcha del silencio.

