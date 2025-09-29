Gustavo Bolívar, integrante del Pacto Histórico, expresó en entrevista con ‘Mañanas Blu’ su preocupación por la falta de unidad dentro de la coalición de izquierda frente a la consulta presidencial de octubre.

Señaló que, si figuras como Carolina Corcho e Iván Cepeda no logran unirse en torno a una candidatura única, existe un alto riesgo de que Daniel Quintero se imponga en la consulta, lo que según él pondría en riesgo el trabajo político de las últimas tres décadas.

Según Bolívar, la entrada de Quintero “dinamitó” el proceso de unidad que venían construyendo, debilitando la posibilidad de consolidar una fuerza cohesionada.

El excongresista también destacó que la intención inicial del presidente Gustavo Petro era fortalecer la consulta con una mayor participación y votos, pero la fragmentación interna puede tener el efecto contrario.

Para Bolívar, el futuro del proyecto político del Pacto Histórico depende de que las principales figuras encuentren consensos y eviten la dispersión de apoyos.

“Si Carolina Corcho e Iván Cepeda no se unen, nos gana Quintero y el trabajo de tres décadas se le entrega a esos sectores”, resaltó Bolívar en Blu.

Su advertencia refleja la tensión entre quienes buscan mantener la línea política original del movimiento y quienes promueven nuevas candidaturas que generan división.

En este contexto, Bolívar insiste en que la unidad es fundamental para enfrentar las elecciones y preservar el legado del progresismo en Colombia.

Carolina Corcho descarta alianza con Daniel Quintero

Carolina Corcho, precandidata presidencial del Pacto Histórico, descartó una posible alianza con Daniel Quintero para enfrentar a Iván Cepeda en la consulta del 26 de octubre, donde se definirá el candidato único del petrismo.

En entrevista con Blu Radio, Corcho afirmó que su intención es respetar lo pactado dentro de la coalición y permitir que sea la ciudadanía, a través de la consulta, quien elija al representante final.

La discusión surge luego de versiones que señalaban un eventual acuerdo entre Corcho y Quintero para concentrar votos contra Cepeda. Sin embargo, Corcho negó esa estrategia, aunque no cerró la puerta a recibir un eventual apoyo de Cepeda si él decide declinar su aspiración.

Por su parte, Gustavo Bolívar, quien renunció a la consulta para respaldar a Cepeda, expresó su preocupación por el crecimiento político de Quintero y planteó que la verdadera alianza debía darse entre Corcho y Cepeda para evitar que el exalcalde avance.

El panorama interno del Pacto Histórico refleja tensiones y reacomodos. Cepeda ha consolidado apoyos claves como María José Pizarro, Bolívar y Susana Muhammad, mientras que Corcho y Quintero mantienen sus candidaturas.

La consulta se desarrollará en medio de dudas jurídicas y debates sobre cómo integrarse con el Frente Amplio y definir las listas al Congreso.

