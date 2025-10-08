El presidente Gustavo Petro volvió a provocar conversación en redes sociales, esta vez por su respuesta a un trino del consejero de Planeación Local de Usaquén, Munir Cárdenas Kadamani, quien cuestionó la presencia de una bandera de Palestina colgada en la fachada de la Universidad de los Andes.

Cárdenas calificó el gesto como un acto de “hipocresía”, argumentando que muchos se preocupan por un conflicto lejano mientras en Colombia persisten graves problemas sociales.

“¡Ponen una bandera de Palestina en UniAndes! Impresionante la hipocresía: se preocupan por una guerra a 10 mil km, mientras aquí hay niños muriendo de hambre o siendo reclutados por las guerrillas”, escribió el funcionario.

¡Ponen una bandera de Palestina en @Uniandes! Impresionante la hipocresía: se preocupan por una guerra a 10 mil Km, mientras aquí hay niños muriendo de hambre o siendo reclutados por las guerrillas. Como descendiente libanes y lo digo con claridad: antes de “salvar” Medio… pic.twitter.com/oBtdrD0Epc — Munir Cardenas Kadamani (@MunirCardenas) October 7, 2025

Petro defiende bandera de Palestina en UniAndes

La respuesta del mandatario no se hizo esperar. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro defendió el gesto como una muestra de empatía y solidaridad internacional, destacando el valor de pronunciarse ante cualquier tragedia humana.

“Hipocresía es no sensibilizarse ante ningún genocidio en ninguna parte del mundo, porque fueron insensibles ante el mismo genocidio en Colombia: 700.000 colombianos asesinados. Muy bien que la universidad privada de excelencia de Colombia tenga solidaridad pacífica con un pueblo bajo genocidio”, señaló.

Hipocresía es no sensibilizarse ante ningún genocidio en ninguna parte del mundo,porque fueron insensiblez ante el mismo genocidio en Colombia: 700.000 colombianos asesinados. Muy bien que la universidad privada de excelencia de Colombia tenga solidaridad pacífica con un pueblo… https://t.co/yiBKwKcJgp — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Aunque aún no hay claridad sobre si la bandera fue instalada por la institución o por un grupo de estudiantes, el hecho provocó un intenso debate, teniendo en cuenta que es poco común que presente una situación de este tipo en univeridades privadas.

