Las víctimas fueron Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Omar Velásquez Rodríguez. En un mensaje difundido en X, Petro calificó el ataque como un “acto cobarde” y prometió una investigación para dar con los responsables, además de reforzar la protección para los exiliados venezolanos en Colombia.

El presidente colombiano expresó: “He ordenado a las autoridades una investigación inmediata para identificar a los culpables y garantizar justicia”.

Asimismo, afirmó que su administración velará por la protección de los ciudadanos que llegan al país en calidad de refugiados. “No toleraremos la violencia contra quienes buscan refugio en Colombia. La UNP ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia”.

Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará La UNP… https://t.co/dlj9xe6948 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

“Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia”, afirmó el mandatario.

Atentado sicarial contra dos activistas en Bogotá

Luis Peche, consultor político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y refugiado tras ser secuestrado en Venezuela en agosto de 2024, fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía.

Velásquez requirió cirugía, pero ambos están estables, detalló Noticias RCN.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los sujetos que habrían disparado contra los dos activistas salieron en un vehículo del mismo edificio en el que se encontraban las víctimas.

Además, informó que el automóvil fue hallado en la localidad de Suba con dos armas en su interior.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.