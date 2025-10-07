El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso luego de que el vehículo en el que se movilizaba fuera atacado a balazos y con piedras durante una manifestación indígena en el sur del país, según confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

(Vea también: Ecuador: Noboa declara el estado de emergencia en diez nuevas provincias)

De acuerdo con la funcionaria, unas 500 personas interceptaron la caravana presidencial mientras se desplazaba hacia la provincia andina de Cañar, donde el mandatario tenía programado un acto público.

Qué pasó con Daniel Noboa

Pese al incidente, el jefe de Estado continuó con su agenda y participó en el evento previsto en la zona, en medio de un clima de creciente tensión por las protestas indígenas contra su gobierno.

“Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente. Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”, expuso la presidencia del Ecuador.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

El ataque ocurre mientras distintos sectores sociales mantienen movilizaciones y bloqueos en rechazo a las políticas económicas y energéticas del Ejecutivo.

