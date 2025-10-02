El jefe de una de las principales bandas criminales de Ecuador, por quien el gobierno ofrecía un millón de dólares luego de su fuga de una cárcel hace cuatro meses, fue recapturado en Colombia, anunció el jueves el presidente Daniel Noboa.

Rolando Gómez, alias ‘Fede’, considerado líder de ‘Los Águilas’, uno de los brazos armados de la poderosa banda Los Choneros, fue detenido en Medellín, informaron autoridades ecuatorianas.

“Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias”, afirmó el presidente en un mensaje en X acompañado de una fotografía sin camiseta de Gómez, que deja ver su torso cubierto por un gran tatuaje.

Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias “Fede”. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias. pic.twitter.com/ZODdlxJSPM — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 2, 2025

Quién es alias ‘Fede’

Gómez, de 39 años, fue arrestado en enero durante una operación policial. Pero se fugó en junio de una penitenciaría del puerto de Guayaquil (suroeste) vestido de militar, según medios locales, cuando el sistema carcelario de Ecuador está bajo control de las Fuerzas Armadas.

Según la policía colombiana, el fugitivo ecuatoriano se encontraba en Medellín “buscando alianzas” con narcos “locales e internacionales” para extender sus redes de tráfico de droga y “establecer nuevas rutas”.

Quiénes son ‘Los Águilas’

Se presume que el grupo ‘Los Águilas’, como la mayoría de las agrupaciones criminales de Ecuador, está aliado con carteles mexicanos, de países balcánicos y guerrillas colombianas.

Los criminales “no tendrán lugar donde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas”, aseguró Reimberg. Noboa declaró en 2024 al país en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

