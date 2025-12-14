Los síntomas de un tumor cerebral suelen confundirse con afecciones comunes, lo que lleva a que muchas personas ignoren señales de alerta durante meses o incluso años. Manifestaciones como dolores de cabeza frecuentes, irritabilidad o pérdida de coordinación no siempre se asocian de inmediato con una enfermedad grave, razón por la cual el diagnóstico suele llegar de forma tardía, tras exámenes médicos especializados.

Reconocer estas señales puede marcar la diferencia en el tratamiento, ya que las opciones médicas dependen del tipo de tumor, su tamaño y su ubicación. Aunque existen distintos enfoques terapéuticos, como cirugía y radioterapia, la detección temprana amplía las posibilidades de un mejor pronóstico, según fuentes médicas internacionales.

Dolores de cabeza

Este es el síntoma más común y también uno de los más ignorados. Cuando el dolor de cabeza se vuelve frecuente, intenso y progresivo, puede ser una señal de alerta. La Clínica Mayo indicó que estos dolores suelen empeorar al despertar, al toser o al hacer esfuerzo, y en algunos casos interrumpen el sueño, además de presentarse junto con náuseas o vómitos.

Irritarse con facilidad

Los cambios de personalidad pueden aparecer como una señal temprana de tumor cerebral. The Brain Tumour Charity advierte que uno de cada tres pacientes presenta alteraciones como irritabilidad, agresividad, confusión u olvidos frecuentes. Estos cambios son más habituales cuando el tumor se localiza en el lóbulo frontal, zona encargada de regular emociones y conducta.

Dificultad para hacer expresiones faciales

Los tumores cerebrales pueden afectar los nervios faciales, lo que dificulta sonreír, fruncir el ceño o mover el rostro con normalidad. En algunos casos, la parálisis nerviosa provoca que un lado de la cara se debilite o quede caído, una señal que no debe subestimarse.

Pérdida de equilibrio y coordinación

Alteraciones visuales, sensoriales o cognitivas derivadas de un tumor pueden causar desequilibrio y caídas frecuentes. Esta condición impacta la capacidad laboral y la calidad de vida de quienes la padecen, advirtieron expertos citados por el medio.

Dificultad para leer

Algunos tumores afectan funciones específicas del cerebro, lo que complica actividades como la lectura. El neurocirujano Donald O’Rourke, de Penn Medicine, señaló que estos síntomas pueden aparecer incluso cuando la persona parece alerta y consciente.

Ir al baño con más frecuencia

Finalmente, según The Brain Tumour Charity, los tumores cerebrales pueden alterar el sistema endocrino y aumentar la necesidad de ir al baño. Aunque estos signos no siempre indican cáncer cerebral, es importante consultar a un médico para un diagnóstico adecuado.

