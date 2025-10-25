Los recientes embates legales que el presidente colombiano Gustavo Petro ha enfrentado en los Estados Unidos, tras las sanciones financieras recién impuestas, llevan al abogado Dan Kovalik a defender la libertad de posturas políticas de su cliente.

Sigue a PULZO en Discover

“Estas sanciones obedecen a razones puramente políticas”, afirmó Kovalik en una entrevista con NBC News, cuestionando las bases legales de la sanción y mostrando el descontento de la presidencia de Petro sobre el apoyo a la causa propalestina y a la oposición hacia una intervención militar en Venezuela.

La defensa de Kovalik también denuncia un presunto ataque difamatorio del expresidente Donald Trump. Dan Kovalik, un abogado estadounidense prominente y defensor de derechos humanos, fue designado por el presidente Petro como su representante legal en Estados Unidos. Kovalik indicó que se está considerando una demanda por difamación contra Trump, figura política influencial en la reciente decisión de sanción.

Respecto a esto, Kovalik afirmó a NBC News: “Consideramos estas acciones de Trump como difamatorias y estamos analizando avanzar en esa vía legal”.

Lee También

Las sanciones financieras, reservadas usualmente para individuos asociados al narcotráfico, terrorismo y violaciones graves a los derechos humanos, fueron emitidas el viernes anterior por el Departamento del Tesoro estadounidense. Además de afectar a Petro, extendieron estas restricciones a la primera dama Veronica Alcocer, uno de sus hijos y el ministro del Interior Armando Benedetti.

El Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las sanciones alegando que Petro ha permitido la prosperidad de los carteles de droga y se ha negado a detener dichas actividades ilícitas.

No obstante, Petro cuestionó esa lógica, vía la red social X: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”.

Esta controversia ha causado un aumento de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, bajo la sospecha de persecución política. La “Lista Clinton”, que incluye a Petro, reúne a personas sancionadas por Estados Unidos usualmente asociados a delitos de alto impacto, lo que alimenta la lectura de sus defensores sobre una incoherente inclusión motivada por intereses políticos.

Frente a esta situación, Kovalik sigue preparado la defensa de Petro y la ruta legal para impugnar las sanciones, al igual que para proteger su imagen. Una demanda por difamación contra Trump, suma un punto más de conflicto en esta compleja batalla diplomática y jurídica protagonizada por el presidente colombiano y el gigante del norte.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.