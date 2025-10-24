La llamada Lista Clinton, cuyo nombre oficial es ‘Specially Designated Narcotics Traffickers List’, fue creada en 1995 durante la administración de Bill Clinton y es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

(Vea también: Metieron a Petro y a su familia en lista Clinton de EE. UU.; ¿qué significa y por qué es grave?)

En este registro se incluyen personas, empresas y organizaciones vinculadas con actividades de narcotráfico, lavado de dinero o financiación de estructuras criminales.

La noticia provocó un impacto político inmediato, pues nunca antes un presidente en ejercicio de Colombia había sido incluido. Además, en el mismo listado aparecen nombres cercanos a Petro: su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Moreno, senador republicano de origen colombiano, reaccionó con un mensaje en su cuenta de X que muchos interpretaron como una respuesta desafiante. Escribió ‘FAFO’, sigla en inglés de ‘Fuck Around and Find Out’, frase que en español se traduce como ‘Juégatela y vas a ver lo que pasa’ o ‘Juega con fuego y te quemarás’.

Poco después publicó otro mensaje con las letras “JPAA”, abreviatura de ‘Just Pay And Apologize Already’, que significa ‘Solo paga y discúlpate ya’. Ambos mensajes encendieron las redes y fueron vistos como una provocación directa hacia el mandatario colombiano.

El presidente Petro insistió en que detrás de su inclusión hay una maniobra política que busca desestabilizar su gobierno y desacreditar sus reformas. El caso ahora pone a Colombia en el centro de un nuevo capítulo de tensión diplomática con Estados Unidos, en medio de un debate que mezcla política, justicia y geopolítica regional.

* Pulzo.com se escribe con Z