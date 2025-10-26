Este domingo 26 de octubre se llevó a cavo la consulta interna del Pacto Histórico, un evento clave en la política colombiana que estableció al candidato presidencial de la coalición para las elecciones de 2026 y organizó las listas legislativas para el Congreso de la República. De acuerdo con Hernán Penagos, el registrador nacional, más de 1.250.000 ciudadanos ejercieron su derecho al voto hasta las 2 p.m.

Entre luchas intensas y algunas dificultades logísticas, el senador Iván Cepeda salió victorioso como el candidato a la presidencia a través del Pacto Histórico, superando a su oponente Carolina Corcho, y a Daniel Quintero Calle, este último permanecía en las papeletas a pesar de su retirada.

En medio de la jornada del conteo de votos, que transcurrió con normalidad hasta las 5:30 p. m. y con más del 70 % de las mesas escrutadas, Cepeda resultó ganador con más de 730.000 votos; sin embargo, después de dicha hora, la página web de la Registraduría presentó fallas y no se han podido conocer nuevos reportes.

Esto es lo que aparece en la página de la Registraduría.

