El 26 de octubre de 2025 fue un día crucial para el Pacto Histórico. Iván Cepeda, senador reconocido por su fuerte trabajo en derechos humanos y paz, fue elegido candidato presidencial del Pacto Histórico, una coalición de fuerzas de izquierda. Esto, tras obtener más del 63 % de los votos en la consulta interna previa a las elecciones generales de 2026.

Cepeda, al frente de la coalición, representa oficialmente al petrismo, movimiento político liderado por el actual presidente Gustavo Petro. Así, como exitoso resultado de la consulta interna, se impuso con notable diferencia sobre su principal competidora, Carolina Corcho, quien se quedó con cerca del 30 % de los votos.

“Se impone la democracia y hay que obedecerla”, expresó el presidente Petro en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el triunfo de Cepeda. Gustavo Bolívar, exprecandidato presidencial, también felicitó a Cepeda por su victoria, destacó la limpieza de la contienda interna y pidió considerar a Corcho en la fórmula vicepresidencial.

“Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”, escribió Petro.

Este proceso electoral interno contó con la participación de más 2 millones de ciudadanos, siendo supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 19.833 mesas de votación y 16.704 testigos electorales.

La jornada, aunque estuvo marcada por algunos reportes de demoras y congestiones en los puntos de votación, concluyó garantizando el derecho al voto a todos los ciudadanos en fila al momento del cierre. Estas circunstancias demuestran el constante reto que tiene una democracia joven y en crecimiento, como la colombiana, ante el aumento de participación.

