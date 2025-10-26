Conocido el décimo cuarto boletín de la Registraduría, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, más conocido como Wally, es el aspirante más votado por el movimiento político de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la entidad, el político, fiel defensor del presidente de la República, logró más de 50.624 votos en la consulta del Pacto Histórico y liderará la lista de ese movimiento con aspirantes a Senador y Cámara. Ese número de votos corresponde al 7,5 % del total escrutado.

Esto es un golpe electoral, teniendo en cuenta que en la lista de candidatos se destacaban otros políticos con gran experiencia y con más trabajo dentro de ese movimiento, compuesto por varios partidos de izquierda en Colombia.

Detrás de Wally, según la Registraduría, quedaron candidatos como Wilson Arias, con décadas de experiencia política, Pedro Flórez y hasta la congresista Aida Avella, que alcanzó 15.522 votos.

Lee También

Este es el reporte que da la Registraduría sobre los resultados de candidatos que irán por el Pacto Histórico a las legislativas de marzo de 2026:

¿Quién es Wally y cómo llegaría al Congreso desde redes sociales?

Wally, oriundo de Boyacá, es abogado de formación. Su incursión en la política comenzó hace más de una década, posicionándose como un precursor del contenido político en YouTube en Colombia. Su estilo inicial se basó en el control político desde su canal, enfrentando a lo que él denomina la “rancia política tradicional” y denunciando casos de corrupción.

Este ‘youtuber’, defensor de la izquierda en Colombia, cuenta con cientos de miles de seguidores en plataformas como X (antes Twitter) y YouTube. Su éxito radica en:

Utiliza un lenguaje coloquial, satírico y polarizante que apela a la emocionalidad y conecta con un público cansado de la formalidad mediática. Su contenido se centra en “desmentir mentiras de una prensa arrodillada”, según sus propias palabras.

Así mismo, sus videos y trinos siempre están alineados con la agenda progresista, enfocándose en temas como la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y las reformas sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.