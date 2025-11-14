En un acto que ha causado indignación entre los residentes, la localidad de Ciudad Bolívar fue escenario de un violento asalto en el barrio San Francisco. Un delincuente no solo despojó de sus pertenencias a una mujer, sino que escaló la agresión al propinarle una brutal golpiza, demostrando una total falta de humanidad y desprecio por la vida de su víctima.

El lamentable suceso ocurrió en la tarde de este 13 de noviembre, cuando la víctima estaba dentro de un local en ese sector de la ciudad, en el que, al parecer, trabaja, cuando llegó el vándalo a hacer que compraba algo y ella lo atendió. Justo, cuando iban hacia el fondo de la tienda, el hombre la agarró por la espalda, la llevó a una esquina, se lanzó sobre ella y la golpeó.

Estos hechos en que los ladrones, tras hacer el robo, golpean a sus víctimas, se ha vuelto casi que el pan de cada día en Bogotá. No obstante, en este caso, ayudó que el establecimiento contara con cámara de seguridad, ya que, además de permitir apreciar que la mujer fue golpeada violentamente, también da pistas sobre el rostro del vándalo que hizo de las suyas y cree que se saldrá con la suya.

Al final de este hecho, como se evidencia en el video, el tipo sale como si nada del local en el barrio San Francisco, mientras que la mujer logra levantarse y se dirige hacia la puerta con su cara llena de sangre y casi llorando, lo que deja a los ciudadanos esa sensación de injusticia y abuso.

La inseguridad en Bogotá es alarmante y definitivamente no hay quien asegure tranquilidad. Esto ocurrió ayer en el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar. El maldito no le bastó con robarla si no que también la golpea cobardemente. @ColombiaOscura @PasaenBogota pic.twitter.com/iAYXrbiSMz — RT (@retrino) November 13, 2025

“Pobrecita, ojalá ya haya sido capturado por los vecinos“, “y después dicen que por qué la ciudadanía hace justicia por sus propias manos”, “después preguntan por qué los linchan”, “qué impotencia, pobrecita la muchacha trabajando y el maldito robando” y “esperemos que caiga, pero no lo entreguen a la Policía”, son algunos de los comentarios en el ‘post’ compartido por ‘RT’ en X.

¿Dónde denunciar maltrato a la mujer en Colombia?

El proceso de denuncia por maltrato contra la mujer en Colombia está diseñado para ser accesible y ofrecer protección inmediata a la víctima. Las principales puertas de entrada para reportar un caso son las Comisarías de Familia, disponibles en casi todos los municipios, las cuales tienen la facultad de imponer medidas de protección provisionales urgentes y realizar el acompañamiento psicosocial y legal.

De manera simultánea, se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación a través de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o las seccionales de atención al usuario (SAU), donde se da inicio al proceso penal que busca sancionar al agresor. Es crucial recordar que, ante una emergencia o riesgo inminente, la línea 123 de la Policía Nacional es el canal inmediato para solicitar intervención.

Además de los entes de control y justicia, existen canales especializados que brindan asesoría jurídica y psicológica sin costo. La Línea Púrpura Distrital (en Bogotá) o las Secretarías de la Mujer a nivel departamental y municipal son recursos fundamentales que ofrecen orientación no judicial, ayudando a la víctima a decidir el mejor camino para su seguridad y la de sus dependientes. De igual forma, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tienen la capacidad de interceder ante las autoridades para asegurar que la denuncia sea atendida correctamente y se garanticen los derechos de la mujer maltratada, actuando como garantes y vigilantes del proceso.

