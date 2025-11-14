La violencia en Bogotá continúa desatada, lo que preocupa a los capitalinos, ya que no importa si se trata de un menor, una mujer o alguien de la tercera edad, pues los delincuentes solo buscan llevar a cabo su golpe. Justamente, en medio de un atraco, un hombre de 73 años fue asesinado por tratar de ayudar a unos jóvenes a salir del robo. Las imágenes reflejan la agresividad de los ladrones y la poca humanidad que los habitó en ese momento.

Una de las cosas que más preocupa es que el hecho se presentó en el barrio Buenos Aires, de la localidad de San Cristóbal, donde sucedió un robo que dejó un muerto en las últimas horas, siendo un flagelo que tiene azotada a esta zona de la ciudad y que cansa a sus habitantes, quienes sienten que las autoridades no hacen lo necesario para mantener la seguridad.

La víctima es Héctor Mauricio de la Torre, un hombre de 73 años, quien residía en un conjunto residencial de ese barrio y al escuchar los desesperados gritos de auxilio, no dudó en salir a confrontar a los al menos tres asaltantes. El ciudadano se enfrentó a los criminales, logrando inicialmente disuadir la agresión y buscando proteger a sus vecinos más jóvenes.

Aunque en principio el señor de la Torre logró enfrentar a los delincuentes, estos respondieron con una crueldad inusitada. En medio del forcejeo y la confrontación, los asaltantes lo derribaron y lo atacaron con sevicia utilizando armas blancas, propinándole heridas mortales. Pese al rápido intento de un vecino por auxiliarlo, alertando a un guardia de seguridad para activar la alarma comunitaria, la brutalidad y la rapidez de los agresores fueron determinantes, dejando al adulto mayor gravemente herido mientras los criminales huían de la escena. Para ver el hecho, puede hacerlo en la publicación de Colombia Oscura en X.

La comunidad intentó desesperadamente prestar auxilio a Héctor Mauricio de la Torre mientras llegaba la ayuda. Tras la aparición de la Policía, el anciano fue subido a un vehículo de las autoridades y trasladado de urgencia al Hospital de San Blas. Sin embargo, el esfuerzo fue inútil: la gravedad de las heridas causadas por los atacantes impidió cualquier posibilidad de recuperación. Al llegar al centro médico, el hombre que dio su vida por la seguridad de otros, ya no presentaba signos vitales, convirtiéndose en una dolorosa víctima de la ola de violencia urbana que azota a la ciudad.

¿Cuáles son las localidades con más robos en Bogotá?

La preocupación por la seguridad ciudadana se intensifica en Bogotá, con el delito de robo como uno de los principales desafíos. De acuerdo con los análisis de las autoridades y cifras disponibles, varias localidades concentran la mayor incidencia de hurtos a personas y a establecimientos. Históricamente, Chapinero y Kennedy son las zonas con los mayores índices de criminalidad en esta categoría, debido en parte a su alta afluencia de público, actividad comercial, y la complejidad de sus dinámicas urbanas. A estas se suman, con cifras preocupantes, sectores de Engativá y Suba, que también reflejan una alta vulnerabilidad ante este tipo de delitos.

Mientras que localidades como Chapinero suelen reportar hurtos relacionados con el uso de celulares y carteras en zonas de ocio o transporte, en sectores de Kennedy y Bosa se observa una mayor prevalencia de robos a residencias y a pequeños comercios. La implementación de estrategias de seguridad diferenciadas y un aumento en la presencia policial son algunas de las medidas que se buscan fortalecer para contener la ola de atracos que azota a estas zonas críticas de la capital colombiana.

