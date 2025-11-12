Este miércoles, desde las 10:30 de la mañana, se reanudó la audiencia contra Ricardo González, quien se entregó el pasado lunes para responder por los golpes que le propició a Jaime Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció el 31 de octubre.

Siga acá todos los detalles sobre esta audiencia que será decisiva para determinar si González va a la cárcel:

Noticia en desarrollo…

