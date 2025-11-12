Este miércoles, desde las 10:30 de la mañana, se reanudó la audiencia contra Ricardo González, quien se entregó el pasado lunes para responder por los golpes que le propició a Jaime Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció el 31 de octubre.
Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá
El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.
