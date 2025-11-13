La audiencia de Ricardo González continuó este jueves, siendo esta la tercera sesión, en la que, una vez más, la abogada del imputado tomó la palabra para hablar de las razones por las que el joven —que el 31 de diciembre golpeó a Jaime Moreno— no debe ir a prisión mientras continúa el caso.

Una de las muchas razones que dio la defensa es que Ricardo González, luego de enterarse de la gravedad de los hechos cometidos aquella madrugada, se atacó a llorar, una muestra de que no era una persona mala.

También, la abogada señaló que Ricardo González decidió huir como una respuesta “natural” de un joven que está asustado y por eso se fue para Cartagena, donde estaba su familia.

“Él no salió huyendo, no; él no sabía lo que había pasado, pero ¿Qué hizo cuando se enteró? Lloró, señora juez, por lo que había sucedido, por miedo, por angustia y qué hace un joven cuando sucede eso, va a su entorno natural, a su familia y eso fue lo que hizo”, explicó.

La abogada también aseguró que Ricardo no representa un peligro para la sociedad y que fue él quien decidió presentarse ante las autoridades el pasado lunes por su propia voluntad, aunque su imagen se había difundido varios días atrás.

En la audiencia se conoció que González prestó el servicio militar en la Policía y, dice la abogada, esa es otra razón para argumentar que él puede estar en su vivienda mientras se define el caso.

Sin embargo, las críticas a la abogada en la audiencia han sido muchas. Durante 3 días ha tenido problemas de comunicación, ha pedido posponer la audiencia, ha demorado el trámite con el envío de pruebas que fueron recolectadas por la Fiscalía, entre otros hechos que han hecho muy demorado este proceso.

La jueza deberá tomar una decisión este jueves o máximo el viernes y así definir si Ricardo González va a prisión, como sucedió con Juan Carlos Suárez.

Lo cierto es que a estos dos jóvenes, los videos tomados desde diferentes ángulos los implican como los principales responsables de Jaime Esteban Moreno.

