En el caso legal del homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, se involucra a Ricardo González, un joven de 22 años originario de Cartagena, quien huyó.

(Vea también: Giro que daría caso de Jaime E. Moreno por hallazgo en cámaras del bar: “Desmontan versión”)

La Fiscalía busca vincular a González con ese lamentable suceso ocurrido la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la capital colombiana. Sin embargo, su defensa desplegó una estrategia para que él salga bien librado.

El joven primero decidió escapar desde Bogotá hacia su ciudad natal, y luego se entregó ante la justicia, pero su abogada rechaza la implicación directa de su cliente en la muerte de Moreno.

Lee También

Defensa de Ricardo González busca hundir a Juan Carlos Suárez

Pese a que hay una grabación que circula en redes sociales donde se observa que el sujeto vestido de negro y con orejas de conejo le da un violento golpe a la víctima y lo tira al suelo, la defensa del implicado señala a Juan Carlos Suárez como responsable de la muerte del estudiante de Los Andes.

“Los testigos aseguran que el chico calvo fue quien le dio un puño en la cabeza y luego lo persiguió cuando una de las mujeres lo animó diciéndole: Mucho kickboxing; yo le hubiera pegado más duro”, indicó la jurista, de acuerdo con El Tiempo.

De igual forma, se presentaron videos y testimonios como respaldo de esa versión. Estos materiales, aseguran, demuestran que los golpes propinados por González durante la agresión no fueron determinantes para causar la muerte del estudiante.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno NO puede quedar impune. Hoy unos padres lloran la partida de su hijo por unos desadaptados que lo agredieron hasta provocarle la muerte. Que haya justicia. A los responsables que les caiga todo el peso de la ley. pic.twitter.com/kJ2fM1EID6 — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) November 3, 2025

Fiscalía señala a Ricardo González como coautor del crimen de Jaime Moreno

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación sostiene una versión diferente. Para los investigadores, el joven oriundo de Cartagena es responsable del delito de homicidio agravado, por lo que se solicitó su detención preventiva y una eventual pena que podría oscilar entre 40 y 50 años de prisión.

Además, el ente investigador puso sobre la mesa ciertos problemas personales de González, entre ellos su consumo excesivo de alcohol, como factores que deben ser considerados dentro del proceso judicial. Durante la audiencia, la defensa buscó demostrar que la participación del joven no fue la causa directa del fallecimiento de Moreno.

Del otro lado del estrado, la familia de Jaime Esteban Moreno expresó su deseo de que se haga justicia y se aclaren los motivos del brutal ataque, teniendo en cuenta que cámaras de seguridad no muestran una acción indebida de la víctima.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.