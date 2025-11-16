“Un asalto a la tranquilidad familiar”: así calificó Héctor Olimpo Espinosa, precandidato presidencial de Colombia, al ataque perpetrado en la vivienda de su madre en Sincelejo. En una triste demostración de la inseguridad que aqueja al país, múltiples desconocidos forzaron el ingreso al apartamento el pasado sábado 15 de noviembre de 2025, causando destrozos y extrayendo una suma de 300 mil pesos colombianos y 1.000 dólares.

La vulneración se produjo precisamente cuando la dueña de la vivienda no se encontraba en casa, según se informó desde el entorno del político. La intromisión, sin embargo, no pareció tener como único fin el robo de artefactos o dinero, pues, tras arrasar con el lugar, los responsables dejaron esparcidos documentos y objetos de valor por todo el lugar.

“Es doloroso ver a mi madre afectada y con miedo”, expresó Espinosa en un video difundido por sus redes sociales e informado por la prensa local. En ese mismo mensaje, el precandidato aseguró que esto no es más que un reflejo de la crisis de seguridad cotidiana que miles de colombianos deben enfrentar.

Según las autoridades de la Policía Nacional en Sucre, se está trabajando en la identificación de los posibles responsables a través de la revisión de las cámaras de seguridad del barrio Venecia, donde se encuentra la propiedad violentada. Aquella noche, enfatizaron, ni los perros de seguridad ni el vigilante del condominio se percataron del ingreso.

Más allá del robo, Espinosa denunció que su madre ya había sido objeto de intentos de extorsión en meses anteriores. “Es un ataque directo a la tranquilidad de mi familia”, afirmó el aspirante a la presidencia, y agregó: “esto toca lo más sagrado que poseo: la tranquilidad de mi mamá”.

Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá.

Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos. Meses atrás ya la venían extorsionando. Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede… pic.twitter.com/oFArKSQAaO — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 16, 2025

Frente a esta realidad de inseguridad y criminalidad, Espinosa afirmó que su propuesta, en caso de llegar a la Casa de Nariño, estará enfocada en fortalecer la justicia y la Fuerza Pública, luchar contra la impunidad, construir nuevas cárceles y endurecer las sanciones para los infractores. El precandidato reiteró que el país “merece recuperar la calma” y, particularmente, que las madres colombianas requieren vivir sin temor a la violencia.

Este desconcertante incidente vuelve a poner de manifiesto la profunda crisis de seguridad que se vive en la región de Sucre y en muchas otras áreas del país.

