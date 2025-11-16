El pasado 11 de noviembre de 2025, Bogotá presenció una espiral de tragedia y violencia en las calles del barrio Kennedy, donde un accidente de tránsito mortal culminó en un descontrolado acto de justicia por propia mano. Mauricio Cendales Parra, quien conducía una camioneta azul, presuntamente en estado de embriaguez, embistió a un grupo de motociclistas antes de chocar contra una caseta. El trágico suceso dejó a Cendales Parra siendo víctima de un linchamiento que le causó la muerte.

Según informó El Tiempo, el incidente comenzó con el atropello de un motociclista, lo que inició una persecución por parte de otros motociclistas que observaron el accidente. Pero la situación se agravó cuando Cirilo Osorio, un testigo del accidente, relató a Noticias Caracol: “Lo cogieron a puños”, refiriéndose a la violenta reacción colectiva contra Cendales Parra.

La brutal agresión, que involucró a más de 30 personas, fue capturada por cámaras de seguridad y presenciada por vecinos horrorizados. Sin duda, este evento ha vuelto a encender el debate sobre la seguridad vial y las reacciones violentas ciudadanas ante incidentes de tráfico.

“Fue un momento de mucha rabia y miedo”, declaró una de las personas que presencio los hechos.

Mientras la Policía Metropolitana de Bogotá continúa la investigación del caso, el alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó que “el orden y la justicia deben estar en manos de las autoridades y no en acciones extrajudiciales de la ciudadanía”. La conducta de Cendales Parra ese fatídico día fue condenable, pero lo sucedido tras el accidente suscita preocupaciones sobre el estado del orden público y la respuesta ciudadana a los actos de violencia vial.

Es importante señalar que Cendales Parra tenía un historial de infracciones de tránsito y quedó al descubierto que adeudaba más de dos millones de pesos en multas por exceso de velocidad, conducción en horario prohibido, y falta de seguro obligatorio, entre otras. Este largo prontuario acentúa la dimensión crítica en la seguridad vial de la ciudad, de acuerdo con el periódico.

La comunidad de Kennedy y los motociclistas impactados por el accidente han manifestado su tristeza y furia ante una situación que se salió de control en cuestión de minutos.

