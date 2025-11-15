El 21 de octubre, un lamentable accidente de tránsito marcó la noche de la localidad de Santa Fe, Bogotá. Según denunció la víctima, Yáder Pérez, de 51 años, tanto él como su mascota fueron atropellados por un taxi en la intersección de la calle 19 con carrera octava.

El hecho sucedió aproximadamente a las 9:43 de la noche, cuando Yáder caminaba por la calle 19 con su perro; un taxi que ascendía por el carril central con una luz roja intermitente y luces apagadas aceleró y los arrolló. “Vi venir el carro, recuerdo el golpe y luego nada más, el taxi nunca paró”, señaló Yader Pérez. La escena del accidente mostraba tres estudiantes más involucrados, aunque dos lograron evadir el impacto, uno de ellos resultó golpeado.

Si bien el conductor logró escapar, dejó un rastro de heridas y miedo. Yader perdió la conciencia tras el impacto y su perro quedó cojo por un tiempo, resultando con daño en las dos patas derechas. El hombre sufrió múltiples lesiones, entre ellas, trauma craneoencefálico que requirió drenaje y quemadura por el ácido del teléfono que llevaba en el bolsillo y que estalló con el impacto.

El caso se hace aún más preocupante dado que Santa Fe es una localidad con tránsito peatonal intenso y la posibilidad de que esto vuelva a suceder, asusta a los vecinos. “Si el taxista no es encontrado, la impunidad solo producirá más violencia vial”, lamentó Yader Pérez, quien hizo un llamado público a quien pueda identificar el vehículo o tenga información sobre el conductor, para que se contacte con las autoridades a través de la línea 123.

Las autoridades, por su parte, unidos al reclamo de la víctima, han alertado a la comunidad para ayudar en la identificación del taxista. Sin embargo, este caso no es aislado, en múltiples ocasiones se han reportado incidentes de taxis que protagonizan accidentes y luego huyen del lugar.

