La Superintendencia Financiera certificó la nueva tasa de usura que regirá en Colombia entre el 1 y el 31 de marzo de 2026. Para los créditos de consumo y ordinario el límite máximo quedó en 25,52 % efectivo anual, lo que representa el tope legal que pueden cobrar los bancos y entidades financieras por intereses.

Además, se definieron otros límites según la modalidad de crédito. El consumo de bajo monto tendrá una tasa de 63,93 % efectivo anual; el crédito productivo de mayor monto, 40,80 %; el productivo rural, 1,41 %; el productivo urbano, 58,04 %; el popular productivo rural, 71,31 %; y el popular productivo urbano, 87,83 %.

La tasa de usura es el techo legal de intereses remuneratorios y moratorios que pueden cobrar las entidades, y busca proteger a los consumidores de cobros excesivos.

Está establecida en el Código Penal colombiano y se calcula multiplicando por 1,5 el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera.

Para marzo, el interés bancario corriente en consumo y ordinario fue de 17,01 % efectivo anual, base para fijar el 25,52 %.

Superar estos topes puede constituir delito de usura y acarrear sanciones legales. Esta cifra impacta directamente el costo de préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos.

Por qué existe la tasa de usura en Colombia

En Colombia existe una tasa de usura para proteger a los consumidores frente a cobros excesivos en créditos y préstamos. Este límite legal establece el máximo interés que pueden cobrar los bancos y entidades financieras, evitando abusos que puedan afectar gravemente el bolsillo de las personas y las empresas, especialmente en momentos de necesidad económica.

La tasa de usura está contemplada en el Código Penal y se calcula con base en el interés bancario corriente que certifica periódicamente la Superintendencia Financiera de Colombia.

La metodología consiste en multiplicar ese interés por 1,5, lo que fija un techo claro para cada modalidad de crédito. Si una entidad supera ese límite, puede incurrir en un delito.

Su existencia también busca dar estabilidad y transparencia al sistema financiero, generando reglas claras tanto para los bancos como para los usuarios.

Además, ayuda a reducir el riesgo de sobreendeudamiento y limita prácticas que podrían empujar a las personas hacia créditos impagables o al sistema informal.

En síntesis, la tasa de usura funciona como un mecanismo de protección legal y de equilibrio en el mercado financiero colombiano, garantizando que el acceso al crédito no se convierta en una carga desproporcionada para los ciudadanos.

