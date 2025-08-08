Y es que Germán Bahamón, el hermano de Claudia Bahamón que es gerente de la Federeación de Cafeteros, anunció que a partir de ahora Juan Valdez es patrocinador de River Plate, equipo de los colombianos Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.

“A partir de hoy, en el mítico Estadio Monumental, la casa de River Plate, solo se servirá café Juan Valdez 100% colombiano, así como en sus oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club”, indicó el funcionario en su cuenta de X (antes Twitter).

Este es un primer gran paso para la expansión de la marca colombiana en Argentina, que proyecta hacer la federación, agregó el huilense. Para finales de 2025, Juan Valdez tendrá nueve tiendas en el territorio argentino y espera seguir creciendo en 2026.

“Esta alianza une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: ☕ ‘Vamos por un café… Monumental'”, agregó Bahamón en su publicación, en la que mostró una camiseta de River Plate con el nombre de Juan Valdez en su espalda.

Lee También

🚀 ¡Juan Valdez llega al Monumental! 🇨🇴⚽🇦🇷 Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento. A partir… pic.twitter.com/TjiKiRTiGM — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) August 8, 2025

La marca de café colombiana ya se había anunciado como patrocinado de un equipo, pero lo hizo en la NFL de Estados Unidos. A mediados de julio de 2025 confirmó su alianza con Los Angeles Rams, uno de los equipos más reconocidos, y con los que ahora llevará el producto de Colombia a más estadounidenses.

¿Dónde nació la marca Juan Valdez?

El personaje de sombrero, carriel y mula que representa al caficultor colombiano más famoso del mundo no nació en una finca de los Andes, como muchos podrían imaginar, sino en una agencia de publicidad en Bogotá. Juan Valdez, la marca símbolo del café colombiano, fue creada en 1959 como una estrategia para posicionar el grano nacional en el mercado internacional y diferenciarlo del café de otros países productores.

(Vea también: Juan Valdez pone a calentar negocio fuera de Colombia y clientes quedarán dichosos)

La iniciativa surgió de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia decidió crear una identidad clara y memorable para el café 100 % colombiano, para que el exterior reconociera al país como un productor.

En 2002, la Federación Nacional de Cafeteros decidió expandir la marca y lanzó las tiendas Juan Valdez Café, con la primera sede ubicada en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Desde entonces, la marca se ha internacionalizado con locales en Estados Unidos, España, Chile, México y otras partes del mundo, promoviendo el consumo de café colombiano directamente de los productores a los consumidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.