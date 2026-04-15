En Bogotá, miles de hogares enfrentan esta semana una decisión financiera clave con el vencimiento del impuesto predial el 17 de abril, que ofrece un descuento del 10 %, y el impuesto de vehículos, cuyo beneficio aplica hasta el 15 de mayo.

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Sin embargo, expertos advierten que pagar de inmediato no siempre es la mejor opción si esto compromete otros gastos esenciales del hogar, especialmente en un contexto de inflación anual del 5,56 %.

Pedro Sarmiento, experto de Crowe Co, dijo a Semana que es clave analizar primero cuál impuesto afecta menos la liquidez familiar y decidir si conviene pagar de contado o acogerse a cuotas sin intereses.

También señala en ese medio que no todos los aumentos obedecen a la inflación, pues pueden deberse a cambios en avalúos, áreas o uso del bien. Revisar cuidadosamente los datos del recibo —como dirección, área, placa o modelo— es fundamental para evitar errores costosos.

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Además, se aconseja verificar predios sin factura, confirmar la titularidad de inmuebles y vehículos, y utilizar únicamente canales oficiales para pagos y correcciones.

La recomendación principal es no actuar con afán: pagar sin revisar puede salir más caro. En 2025, Bogotá cerró con 332.000 predios morosos y deudas acumuladas por 1,23 billones de pesos.

Qué es el impuesto predial

El impuesto predial en Bogotá es un tributo obligatorio que deben pagar cada año los propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles ubicados en la ciudad, como casas, apartamentos, locales, oficinas, lotes y bodegas.

Este impuesto es administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda y constituye una de las principales fuentes de ingresos para financiar servicios públicos, obras de infraestructura, mantenimiento vial, educación, salud y programas sociales en la capital.

El valor a pagar depende de varios factores, entre ellos el avalúo catastral del inmueble, su ubicación, uso (residencial, comercial, industrial, etc.) y el estrato o clasificación del predio. Cada año, el Distrito actualiza estos valores con base en información catastral y tarifas establecidas por la ley.

En Bogotá, el predial suele pagarse en el primer semestre del año, con descuentos para quienes cancelan antes de la fecha límite fijada por la administración distrital.

También existen opciones de pago por cuotas para facilitar el cumplimiento tributario.

No pagar el impuesto predial a tiempo genera intereses de mora y posibles sanciones.

Por eso, es importante revisar oportunamente la factura, verificar los datos del inmueble y cumplir dentro de los plazos establecidos para evitar costos adicionales.

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