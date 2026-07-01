La tensión política en el país no da tregua y el proceso de empalme ya promete ser uno de los más beligerantes de la historia reciente. Luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, instalara con bombos y platillos su “Empalme Anticorrupción” en la Universidad Sergio Arboleda y lanzara advertencias de denuncias internacionales, la respuesta desde la Casa de Nariño no se hizo esperar. Este martes, 30 de junio, el ministro de Hacienda designado para coordinar la transición, Germán Ávila, se paró en la raya, notificando al nuevo gobierno que las reglas del juego las dicta la ley y no las presiones mediáticas.

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Ávila enfrió los ánimos de victoria de la derecha y defendió con vehemencia el capital político del Pacto Histórico, utilizando una particular lectura matemática sobre el resultado de las urnas. Además, confirmó que el primer cara a cara oficial entre las dos administraciones ya tiene fecha y hora estipuladas.

A pesar de los dardos que van y vienen de lado a lado, la institucionalidad tendrá su primer round formal esta misma semana. El ministro Ávila anunció que las comisiones se verán las caras para rayar el tablero definitivo de trabajo.