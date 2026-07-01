La tensión política en el país no da tregua y el proceso de empalme ya promete ser uno de los más beligerantes de la historia reciente. Luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, instalara con bombos y platillos su “Empalme Anticorrupción” en la Universidad Sergio Arboleda y lanzara advertencias de denuncias internacionales, la respuesta desde la Casa de Nariño no se hizo esperar. Este martes, 30 de junio, el ministro de Hacienda designado para coordinar la transición, Germán Ávila, se paró en la raya, notificando al nuevo gobierno que las reglas del juego las dicta la ley y no las presiones mediáticas.
Ávila enfrió los ánimos de victoria de la derecha y defendió con vehemencia el capital político del Pacto Histórico, utilizando una particular lectura matemática sobre el resultado de las urnas. Además, confirmó que el primer cara a cara oficial entre las dos administraciones ya tiene fecha y hora estipuladas.
A pesar de los dardos que van y vienen de lado a lado, la institucionalidad tendrá su primer round formal esta misma semana. El ministro Ávila anunció que las comisiones se verán las caras para rayar el tablero definitivo de trabajo.
- La fecha: Este jueves, 2 de julio de 2026.
- El lugar: Los pasillos de la Casa de Nariño.
- Los protagonistas: El ministro de Hacienda, Germán Ávila, recibirá oficialmente al vicepresidente electo y jefe de las mesas de la derecha, José Manuel Restrepo.
- El objetivo: Definir el cronograma técnico de entrega y acordar la metodología de las mesas de trabajo para los sectores clave.
La entrega de información no será un camino de rosas. El pronunciamiento de la Casa de Nariño dejó claro que el gobierno de Gustavo Petro no piensa ceder un milímetro de autoridad antes de tiempo, generando un fuerte contraste con la narrativa fiscalizadora que ha mostrado el equipo de De La Espriella:
|Aspecto Clave
|La Postura del Gobierno Petro (Saliente)
|La Postura de De La Espriella (Entrante)
|Poder Ejecutivo
|Gobernarán hasta el 6 de agosto. No aceptan un “cogobierno” anticipado ni interferencias en decretos.
|Exigen frenar de inmediato los nombramientos diplomáticos y contratos de última hora en la UNP.
|Flujo de Información
|Entregarán ni más ni menos de lo que la ley exige estrictamente.
|Desplegarán 1.200 expertos para auditar exhaustivamente las “ollas podridas”.
|Tono del Proceso
|Debe ser una entrega técnica y tranquila; rechazan un debate político en los escritorios.
|Lo catalogan como un “Empalme Anticorrupción” con miras a denunciar ante entes de control y EE. UU.
|Legitimidad
|Aseguran que sus 12,7 millones de votos configuran un “empate con ganador” emocional.
|Se amparan en la victoria electoral para exigir una rendición de cuentas inmediata.
El ministro de Hacienda fue especialmente enfático en rechazar el discurso punitivo y judicial con el que los voceros de De La Espriella —como el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara— han ambientado la transición, recordando que para las dudas e investigaciones ya existen los canales institucionales tradicionales en el país.
“El empalme no es un debate político, es una entrega de información. No admitimos ningún tipo de coacción ni amenazas o insinuaciones de investigaciones… Tenemos las manos limpias y el corazón limpio, y por eso, a pesar de lo complejo de los resultados, se han respetado los resultados electorales”, subrayó Germán Ávila en su intervención.
Finalmente, el funcionario saliente le recordó a la derecha que hay más de 12,7 millones de colombianos que respaldan el proyecto progresista y que “no creen en las acusaciones” que les han lanzado, por lo que invitó al equipo de Restrepo a desarmar los micrófonos de la confrontación y pasar a un ambiente de transición sensato y en paz.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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