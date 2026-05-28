Abelardo de la Espriella y su familia tiene planes listos, en caso de no convertirse en el próximo presidente de Colombia. Llama la atención que su futuro si pierde las elecciones es fuera del país. “Tenemos dos caminos: ganar o perder. Si perdemos no pasa nada, tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos con nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia y, si no, no”, dijo Ana Lucía Pineda, esposa del candidato.

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Muchos aprovecharon esta declaración para criticar a De la Espriella, pues señalan la falta de arraigo con el país. Sin embargo, existía la duda de cuál sería el país al que se mudaría el candidato con su familia.

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¿Dónde vive Abelardo de la Espriella?

Actualmente, Abelardo de la Espriella vive en Colombia. El abogado regresó al país en mayo de 2025 con el objetivo de lanzarse a la presidencia de Colombia y ser elegido. “¡Colombia está en riesgo y no me voy a quedar callado! Regreso al país porque esta batalla hay que darla de frente. La tierra que nos lo ha dado todo hoy nos necesita más que nunca: es hora de poner el pecho y proteger la democracia”, fue el mensaje que escribió en la red social X.

El 4 de mayo fue cuando anunció su regreso y empezó su carrera por la candidatura presidencial, mediante el lanzamiento de su corriente política Firmes por la patria.

Antes de eso, el polémico abogado había contado que se iba de Colombia. Publicó el 1 de septiembre de 2024 en sus redes sociales, en el que confirmó que se mudaría junto a su familia a Italia. En el texto, el jurista aseguró que Florencia sería “el inicio de una nueva vida” para él, su esposa y sus cuatro hijos.

En el mensaje, De la Espriella explicó que el cambio de residencia era un sueño que llevaba planeando desde años atrás y que había sido aplazado por cuenta de la pandemia. “Un anhelo de muchos años hoy se materializa. Nos veníamos en el 2020, y la pandemia cambió todos los planes”, escribió en su cuenta de X, donde además agradeció “a Dios” por esta nueva etapa personal.

Este es el inicio de una nueva vida: Florencia, la cuna del Renacimiento, es nuestro nuevo hogar. Será una experiencia maravillosa y enriquecedora en todo sentido para mis cuatro hijos, para mi amada Analu y para mí. 🇮🇹 🏡 Un anhelo de muchos años hoy se materializa. Nos… pic.twitter.com/RCEbC1kthH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2024

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¿Cómo es Florencia, Italia, donde viviría Abelardo de la Espriella si pierde las elecciones?

Florencia es una de las ciudades más exclusivas y emblemáticas de Italia. Considerada la cuna del Renacimiento, se destaca por su arquitectura histórica, museos de talla mundial y un ambiente rodeado de arte, moda y gastronomía de lujo. Sus calles están llenas de palacios antiguos, boutiques de marcas reconocidas internacionalmente y restaurantes de alta cocina que atraen cada año a millones de turistas y celebridades.

La ciudad italiana también es famosa por sectores exclusivos donde abundan propiedades millonarias, hoteles cinco estrellas y experiencias de alto nivel. Lugares como el Ponte Vecchio, la Piazza del Duomo o las colinas de la Toscana cercanas a Florencia son frecuentados por empresarios, artistas y familias adineradas que buscan privacidad y calidad de vida. Además, es común encontrar vehículos de lujo, residencias históricas remodeladas y villas con vistas privilegiadas.

Otro de los grandes atractivos de Florencia es su oferta cultural y comercial. Allí tienen presencia marcas de lujo como Gucci, Ferragamo y Prada, mientras que sus cafés, galerías y terrazas ofrecen una experiencia sofisticada. La ciudad combina tranquilidad, seguridad y exclusividad, aspectos que la convierten en uno de los destinos preferidos para quienes buscan vivir rodeados de historia, arte y comodidades de primer nivel.

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