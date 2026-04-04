El ambiente entre el Palacio de Nariño y los cuarteles militares ha llegado a su punto de máxima tensión este sábado. En una serie de publicaciones que han dejado estupefacta a la opinión pública, el presidente Gustavo Petro lanzó una acusación directa y demoledora: el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’, no ha sido capturado porque tiene en su nómina a los mismos comandantes encargados de perseguirlo. Según el mandatario, la corrupción interna es el escudo que permite al jefe guerrillero burlar incluso los bombardeos más sofisticados.

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A través de su cuenta en X, Petro no se guardó nada y puso en duda la lealtad de sectores de la Fuerza Pública. “‘Iván Mordisco’ compra los comandantes que deben capturarlo”, sentenció el mandatario, añadiendo un detalle que cuestiona la inteligencia militar: asegura que el cabecilla recibe alertas tempranas sobre operaciones aéreas en su contra. Esta filtración de información explicaría por qué, tras años de persecución y operativos de alto impacto, el líder insurgente sigue apareciendo en videos desafiando al Estado.

Estas declaraciones se dan apenas semanas después de un gran operativo en el Vaupés donde, si bien fueron abatidos seis integrantes de las disidencias, el objetivo principal —Mordisco— logró escabullirse una vez más. Para el presidente, el poder corruptor del narcotráfico ha permeado las estructuras de mando, permitiendo que el dinero de la coca reemplace la misión constitucional de los uniformados.

Pero Petro no solo apuntó hacia adentro. En su análisis de la lucha antidrogas, el jefe de Estado arremetió contra las herramientas tradicionales de cooperación con Estados Unidos. Aseguró que la lista Clinton (OFAC) “ya no es un arma contra el narcotráfico” y que los grandes capos, como alias ‘Chiquito Malo’ o los jefes de la Segunda Marquetalia, se burlan de estas sanciones operando con tranquilidad desde paraísos de lujo como Dubái.

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Asimismo, cuestionó la eficacia de la extradición, sugiriendo que para muchos narcos viajar a Estados Unidos no es un castigo, sino una oportunidad de negocio. “Prefieren negociar con autoridades en Miami o Nueva York antes que enfrentar procesos en Colombia”, afirmó, sugiriendo que estos acuerdos de delación terminan por fortalecer las estructuras criminales en lugar de desmantelarlas.

La lista OFAC ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubai, allí compran residencia pot unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo. La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un… https://t.co/gzpzWU5pIE — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

Esta nueva arremetida de Petro se suma a sus recientes críticas al Banco de la República y su propuesta de una Constituyente, configurando un escenario donde el Ejecutivo parece estar en guerra abierta con todas las instituciones del país. Al señalar de “corruptos” a los mandos militares, el presidente fractura la confianza necesaria para las operaciones en terreno, justo cuando el orden público en departamentos como Cauca, Nariño y Vaupés atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni el Comando General de las Fuerzas Militares han emitido un comunicado oficial respondiendo a los señalamientos de su superior jerárquico. Sin embargo, en los pasillos del poder se siente el peso de una acusación que, de no ser probada con nombres propios, podría generar una crisis de mando sin precedentes en la historia reciente de Colombia.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.