El cierre de la Semana Santa en el departamento de Antioquia se ha visto empañado por las emergencias viales. En la tarde de este sábado 5 de abril, un vehículo de servicio público protagonizó un aparatoso accidente en la zona rural del municipio de Ciudad Bolívar, específicamente en la vía que conduce desde el área urbana hacia la vereda Buenavista.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por el alcalde de la población, León Darío Acevedo, en diálogo con Caracol Radio, el incidente dejó un saldo inicial de cuatro personas trasladadas al centro hospitalario local. Entre los heridos se encuentran tres pasajeros y el conductor del automotor.

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Aunque el siniestro causó pánico entre los testigos, el mandatario local confirmó que ninguna de las lesiones reviste gravedad, pese a que las condiciones del terreno y la naturaleza de la falla mecánica pudieron haber derivado en consecuencias fatales.

Respecto a las causas del accidente, el alcalde Acevedo detalló que se trató de un daño técnico en el sistema del vehículo. Según su relato, a un carro afiliado a la empresa Cotracibol se le reventó la transmisión mientras subía una pendiente pronunciada, lo que provocó que el automotor se devolviera sin control.

El mandatario explicó que el vehículo terminó volcándose tras impactar con un pequeño derrumbe que se encontraba en la zona, factor que, paradójicamente, evitó que el carro rodara por el abismo. El alcalde relató a la mencionada cadena radial que el carro se quedó en el sitio y no rodó, pues de lo contrario la situación sería muy grave.

Además de los cuatro remitidos al hospital, otras personas que viajaban en el transporte público recibieron atención médica en el lugar de los hechos debido a laceraciones leves, sin que fuera necesario su traslado a centros de salud de mayor complejidad.

Este evento se suma a las dificultades de movilidad reportadas durante el plan retorno en el Suroeste antioqueño, donde las autoridades mantienen el monitoreo tras otros hechos recientes en la región, como la incautación en el municipio de Andes del arma vinculada al ataque contra la profesora y lideresa social Adriana Naranjo.

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