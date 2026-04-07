Momentos de pánico se vivieron en la mañana de este martes 7 de abril en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, luego de que una fuerte explosión sacudiera las estructuras del barrio Floralia. El incidente, originado por el estallido de un tanque de almacenamiento de alcohol en el interior de una fábrica, desencadenó un incendio que obligó a una respuesta inmediata de los organismos de socorro de la capital.

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La emergencia se registró exactamente en la carrera 68I con calle 37 Sur. Ante la naturaleza del material involucrado (alcohol), el Cuerpo Oficial de Bomberos de la estación Kennedy no solo desplazó máquinas extintoras, sino que activó protocolos de alta complejidad. Al lugar arribaron los Equipos Especializados de Materiales Peligrosos (MATPEL) y el grupo de Aeronaves No Tripuladas (Drones), encargados de realizar un mapeo térmico desde el aire para identificar puntos calientes y evitar que el fuego se propagara a bodegas colindantes.

La coordinación entre las unidades terrestres y el apoyo aéreo permitió que el incendio fuera confinado en tiempo récord, evitando una tragedia mayor en un sector que se caracteriza por tener una alta densidad de pequeñas y medianas industrias. “El uso de drones fue fundamental para verificar la integridad estructural del techo de la fábrica y asegurar que no existieran fugas adicionales de vapores inflamables”, señalaron fuentes del organismo de socorro.

El reporte oficial de la Secretaría de Salud confirmó que tres personas resultaron lesionadas como consecuencia de la onda explosiva y el posterior incendio. Los afectados recibieron atención inicial en el lugar de los hechos por parte de paramédicos de las ambulancias asignadas al sector. Debido a la inhalación de humo y posibles quemaduras, los tres trabajadores fueron remitidos a centros asistenciales cercanos para una valoración médica profunda.

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#AEstaHora controlamos el incendio de un tanque pequeño de alcohol en la Carrera 68I con Calle 37 Sur, luego de una aparente explosión en el mismo. Se reportan tres personas valoradas por @SectorSalud. El área se encuentra asegurada. 🚒 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 7, 2026

Tras lograr el control total de las llamas, los bomberos iniciaron las labores de remoción de escombros y, especialmente, el retiro de una gran cantidad de vidrios que estallaron hacia la vía pública producto de la presión de la explosión. “Hacemos monitoreo constante de sustancias que puedan generar afectación residual y aseguramos el área para prevenir nuevos riesgos químicos en el vecindario”, informaron los Bomberos a través de su cuenta oficial de X.

Aunque la emergencia ya se encuentra bajo control, las autoridades de investigación de incendios permanecen en el sitio para determinar qué originó el estallido del tanque de alcohol. Se investiga si se trató de una falla en las válvulas de alivio, una chispa accidental durante procesos de manipulación o un inadecuado almacenamiento del material inflamable.

La Alcaldía Local de Kennedy y el Cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a los dueños de fábricas y bodegas en el sur de la ciudad para que refuercen sus planes de gestión del riesgo y verifiquen periódicamente el estado de los contenedores de químicos. En zonas residenciales-industriales como Floralia, un incidente de este tipo no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino a toda la comunidad circundante.

A esta hora, el tránsito en la carrera 68I se encuentra restringido mientras avanzan las labores de limpieza. Se recomienda a los habitantes del sector mantener las ventanas cerradas durante las próximas horas para evitar la irritación por los residuos de humo y vapores que puedan quedar suspendidos en el aire. La fábrica afectada permanecerá sellada preventivamente hasta que se emita un concepto técnico de seguridad humana y riesgos.

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