La cantante Sabrina Carpenter criticó duramente a la administración de Donald Trump después de que la Casa Blanca usara su canción ‘Juno’ en un video destinado a promover las operaciones de deportación lideradas por el ICE.

El clip, difundido en redes, mostraba protestas contra la agencia, seguidas de detenciones de migrantes en tono humorístico, mientras sonaban fragmentos de la música de la artista.

Carpenter calificó el video como malvado, repugnante e inhumano, y exigió que no vuelvan a usar su obra para apoyar una agenda que considera contraria a los derechos humanos.

La respuesta oficial vino de la portavoz Abigail Jackson, quien defendió las deportaciones de criminales peligrosos y atacó a quienes las cuestionan.

Carpenter se ha enfrentado anteriormente a la administración Trump por temas relacionados con los derechos de la comunidad trans y, tras la victoria electoral del expresidente, lamentó las consecuencias para las mujeres y minorías del país.

También ha mostrado apoyo público al colectivo LGBTQ+ en eventos como los VMA y ha impulsado donaciones para organizaciones de defensa de migrantes.

El caso se suma a una larga lista de artistas que han criticado a Trump por usar su música sin autorización, entre ellos Olivia Rodrigo, Rihanna, Pharrell Williams y Taylor Swift.

