Los ciudadanos en Bogotá siguen muy afectados y consternados debido al hecho en el que perdió la vida Jean Claude Bossard, un joven de 29 años de edad que fue asesinado por robarle una maleta en el norte de Bogotá.

De hecho, el que cometió el crimen fue un menor de edad de apenas 16 años, quien luego de cometer este lamentable hecho fue herido en un brazo por acciones de la Policía.

A medida que pasa el tiempo salen más detalles de este hecho y ahora se conoció que el menor de edad no era un santo precisamente, sino que ya tenía un prontuario amplio y que por no tomar las medidas necesarias en su momento, las consecuencias ahora son mucho mayores.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subió un video a sus redes sociales informando que el menor ya había cometido delitos antes, pero que la medida que le pusieron fue insuficiente y por eso ocurrió lo que ocurrió.

“El menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard el pasado martes en Bogotá, ya había sido capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en mayo de este año por el delito de hurto calificado, un delito en el que hay violencia, usualmente armas y estado de indefensión de la víctima”, comenzó diciendo el alcalde.

Y agregó: “La decisión de la justicia fue sancionarlo con libertad vigilada, una forma de sanción que incluye el Código de Infancia y Adolescencia. No determinó la justicia incluirlo en un proceso de justicia restaurativa que hace una vigilancia cercana a la persona para garantizar que no haya reinsidencia”.

En mayo pasado la @PoliciaBogota ya había capturado por hurto calificado, al menor que asesinó a Jean Claude Bossard, pero fue sancionado con una medida de libertad vigilada y cometió el homicidio mientras cumplía esa sanción. La decisión judicial, además, fue no incluir al… pic.twitter.com/BS7rdEHQX7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 4, 2025

Ante esto, Galán dijo que hay que dar la discusión con la justicia para que los menores no caigan en reincidencia porque “como está funcionando el sistema, no lo estamos garantizando”.

Lo cierto es que esta es una situación muy grave que se está saliendo de las manos, ya que los menores tienen tratos diferentes y por eso muchas veces no tienen que pagar por los delitos que cometen, al tiempo que la inseguridad en Bogotá cada vez está más descontrolada.

