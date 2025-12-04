Las primeras joyas que han aparecido, luego del robo a una joyería en la localidad de Chapinero (Bogotá), fueron encontradas en locales de compraventa de la capital colombiana, tal y como lo dio a conocer el abogado Gildardo Acosta, quien es el representante de la víctima del hurto, a Noticias Caracol.

Este robo ocurrido en el centro comercial Colors61, que terminó en una balacera, se presentó el pasado primero de diciembre, momento en que llegaron cinco criminales a intimidar al trabajador que estaba a cargo para poder llevarse cerca de 30’000.000 de pesos en joyas y emprender la huida, dejando a una persona herida en medio de los disparos.

De acuerdo con Gildardo Acosta, las joyas aparecieron en unas compraventas en el sur de Bogotá, luego que la víctima y su equipo de trabajo pudieran hacerles seguimiento tras una publicación hecha en redes sociales, en la que las estaban vendiendo.

Posteriormente, estos datos fueron suministrados a unos investigadores, quienes se movilizaron hasta las compraventas, donde encontraron varios elementos de prueba que fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para recuperar estas joyas y dar con las personas que asestaron el golpe.

#Bogotá | Recuperan algunas de las joyas robadas de un local en Chapinero. ¿Cómo las encontraron? Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/kh64zFmEJc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 4, 2025

Igualmente, la investigación continúa para lograr dar con el paradero de las demás joyas que fueron hurtadas en la localidad de Chapinero el pasado primero de diciembre.

¿Cómo poner un denuncio por robo en Bogotá?

Para denunciar un robo en Bogotá, los ciudadanos pueden acudir a una estación de Policía, una unidad de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía o una Casa de Justicia. En estos puntos, las autoridades reciben el reporte y orientan sobre los pasos a seguir para formalizar la denuncia.

También es posible hacer el trámite de forma virtual a través de las páginas oficiales de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional. Además, las líneas 122 y 1137 están habilitadas para brindar orientación telefónica, al igual que el equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad, que ofrece acompañamiento para completar correctamente el proceso.

