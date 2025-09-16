El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país “eliminó” tres barcos en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.
“De hecho, eliminamos tres barcos, no dos, pero vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.
#ATENCIÓN | Tensión militar: Trump confirma tercer bombardeo a lancha rápida venezolana cargada con cocaína. Fue muy cerca del mar territorial de Venezuela. pic.twitter.com/iLmP0LrO1u
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 16, 2025Lee También
Joven colombiano fue asesinado en Estados Unidos; habría tenido pelea con su novia Alerta en Venezuela por declaración de Maduro sobre EE. UU.: “Hay una agresión en camino” A hombre lo mataron dentro de un motel delante de su familia; escena fue bastante tétrica Día crucial para Colombia: así está el panorama de la descertificación, decisión que se conocerá hoy
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO