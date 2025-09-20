En un intento por desactivar la escalada de tensiones en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al mandatario estadounidense Donald Trump proponiendo conversaciones directas para superar “falsedades” y restablecer una relación “histórica y pacífica”.

(Lea también: 100.000 dólares: Trump pone nuevo obstáculo para aprobar la visa de Estados Unidos)

La misiva, fechada el 6 de septiembre y revelada por Reuters, llega en un contexto de relaciones bilaterales deterioradas por sanciones, acusaciones de narcotráfico y recientes ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas, según Washington, a la banda criminal ‘Tren de Aragua’.

En su carta, Maduro negó el rol de Venezuela en el narcotráfico: “Solo el 5 % de la droga producida en Colombia pasa por nuestro territorio, y el 70 % ha sido neutralizado por nuestras autoridades”, escribió, invitando a Trump a “derrotar las falsedades” mediante charlas con Grenell para “superar el ruido mediático y las noticias falsas” .

Lee También

Analistas ven en la carta un intento de Maduro por ganar tiempo ante un posible endurecimiento de sanciones petroleras, pero con Trump priorizando su “guerra contra carteles”, el diálogo parece improbable.

La carta de Maduro se produce dos días después del primer ataque estadounidense contra una lancha rápida el 4 de septiembre, en aguas internacionales del sur del Caribe. Trump anunció el golpe en Truth Social, afirmando que el buque, supuestamente operado por el ‘Tren de Aragua’, transportaba “una gran cantidad de drogas” hacia EE. UU. y que el misil mató a 11 “narcoterroristas” .

Lee También

Estados Unidos atacó embarcaciones que llevarían droga

Videos difundidos por la Casa Blanca muestran el impacto, pero Venezuela los calificó de “falsos” creados por IA, y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó que las víctimas fueran pandilleros, insistiendo en que eran civiles y exigiendo una investigación de la ONU .

La escalada continuó: el 15 de septiembre, EE. UU. bombardeó una segunda embarcación, matando a tres presuntos traficantes , y el 19, un tercer ataque dejó tres muertos más, según Trump . Maduro denunció estos como “guerra no declarada” y “cambio de régimen por petróleo”, argumentando que violan el derecho internacional al no capturar a los sospechosos .

Expertos cuestionan la legalidad bajo la Carta de la ONU, ya que no hay estado de guerra declarado contra carteles . Venezuela también acusa a EE. UU. de ocupar un pesquero en su zona económica exclusiva .

* Pulzo.com se escribe con Z