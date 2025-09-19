Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, anunció el jueves 19 de septiembre que enviará efectivos militares a los barrios populares con el objetivo de entrenar a los habitantes venezolanos en el uso de armas.

Esto ocurre en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, luego del despliegue de buques de guerra en el Caribe, informó AFP. Maduro, que acusa a Washington de planear una invasión, recordó que hace algunas semanas convocó a los voluntarios inscritos en la milicia —un cuerpo conformado por civiles— a participar en entrenamientos dentro de los cuarteles.

“El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas”, afirmó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

La Fuerza Armada Nacional inició el miércoles tres días de maniobras militares en la isla de La Orchila, ubicada a unos 65 kilómetros de la costa venezolana.

Se trata del despliegue más visible ordenado por Maduro desde que Estados Unidos envió hace un mes una flota naval al Caribe oriental con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, desde principios de septiembre las operaciones militares norteamericanas destruyeron tres embarcaciones dedicadas presuntamente al tráfico de drogas, con un saldo de 14 personas muertas. Washington también acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

“Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara”, sostuvo Maduro, justificando los ejercicios militares.

Estados Unidos, que no reconoce al líder chavista como presidente legítimo, desplegó además aviones F-35 en Puerto Rico para respaldar a su flota, integrada por siete barcos y un submarino nuclear.

“Lo que hay detrás es un plan imperial para un cambio de régimen e imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva del mundo, y el gas, que es la cuarta del mundo. Pero no ocurrió ni ocurrirá”, concluyó Maduro.

