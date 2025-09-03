Una curiosa tendencia se ha dado en redes sociales con el nombre de Juan Gabriel, el fallecido cantante mexicano que tuvo mucho éxito en Colombia y al que comparan con el presidente Gustavo Petro y no precisamente por sus ideales. La razón de esta particular situación se debe a la chaqueta azul que usó el mandatario en su alocución de la noche del 2 de septiembre, pues dicho atuendo era característico del ‘divo de Juárez’.

En Blu Radio hablaron de este tema e indicaron que apareció el dueño de la chaqueta, la cual no es del presidente. La prenda es de “un bodeguero petrista pago por el Gobierno”, quien es Celso Tete Crespo, quien iba a ser gobernador del Magdalena, como reveló el periodista Néstor Morales.

“La pregunta es por qué el presidente no usó su ropa si la alocución fue en la Casa de Nariño. La alocución se tuvo que grabar porque tenía guayabera y llegó de La Guajira así, por lo que estaba de blanco y ese color estaba rebotando en las diapositivas que también eran blancas, por lo que era impresentable para televisión y ahí apareció la chaqueta”, señaló Camila Carvajal, otra panelista de Blu, explicando el tema.

En cuanto a Celso Tete Crespo, Morales fue ácido con decir lo que significa para él esta situación: “Para un petrista usar una chaqueta del presidente, en ese culto de la personalidad que hay alrededor de él, pues obviamente eso es manera de decir que eso es pieza de colección”.

Por ahora, el particular atuendo del presidente es objeto de memes en las redes sociales y muchos lo han comparado hasta con la primera dama del gobierno de Iván Duque, cuando ella usó su recordado atuendo azul.

