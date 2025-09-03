Continúa la controversia por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, sobre el ataque a un “barco con drogas” en el mar Caribe, que según él provenía de Venezuela.

El operativo militar, que se habría llevado a cabo este 2 de septiembre de 2025, dejó un saldo de 11 personas muertas, identificadas por las autoridades estadounidenses como “narcoterroristas”, según informó El Tiempo.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, indicó Trump desde el despacho Oval.

Frente a esas imágenes, desde su cuenta de X, Gustavo Petro se pronunció en la noche de este martes 2 de septiembre y, lejos de celebrar el resultado contra el narcotráfico, condenó el hecho.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos”, indicó el presidente de Colombia.

El jefe de Estado justificó su posición indicando que dentro de las víctimas estarían “jóvenes muy pobres” y dio a entender que ese tipo de acciones deberían estar encaminadas a los “grandes narcos”.

“Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, agregó el mandatario, a la vez que compartió la grabación de la arremetida de la armada estadounidense.

