El pasado 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro dirigió un evento en la Alpujarra de Medellín en el que compartió tarima con algunos jefes de estructuras criminales. La situación provocó el rechazo de la oposición y del alcalde Federico Gutiérrez.

Se trató de voceros de la llamada ‘paz urbana’ que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta el recinto público, un acto ordenado por el propio Petro que ha sido catalogado como revolucionario y problemático a partes iguales.

Una voz importante en este episodio es la senadora Isabel Zuleta, que ha respaldado la presencia de estos criminales en el evento. Sin embargo, por su participación en la coordinación del evento, la senadora enfrenta una investigación preliminar y una denuncia enviada a la Corte Suprema de Justicia, según informó Semana.

Por su parte, Petro no escapa de las indagaciones judiciales. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes resolvió abrir una investigación preliminar hacia el presidente, registrándose oficialmente el caso en el expediente, de acuerdo con la revista.

El evento que es recordado como el ‘Tarimazo’ no fue bien visto por algunos sectores políticos y el concejal Alejandro de Bedout, de la capital de Antioquia, instauró una demanda.

Por esta razón, el mandatario y la senadora Zuleta se encuentran en la mira de los tribunales colombianos, y se espera que en las próximas semanas salga a la luz más información sobre el caso.

