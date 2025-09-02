Esta semana, el presidente Gustavo Petro volvió a cancelar compromisos de su agenda pública, desatando especulaciones sobre su estado de salud. Durante el Foro Mundial de Migración en La Guajira, al que llegó tarde, explicó que su demora se debió a un problema en el oído medio causado por los frecuentes viajes en avión.

“De tanto viajar se me empezó a dañar el oído medio, que es clave para la concentración y el equilibrio”, afirmó, añadiendo que prefirió descansar para evitar críticas en la prensa.

Petro, quien también se ausentó de la socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública el lunes, justificó: “Si yo llego acá tambaleándome, van a decir otras cosas en la prensa, entonces preferí descansar un poco. Además, hubo mucho trabajo en Bogotá”.

Estas declaraciones, sumadas a comentarios de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre episodios de estrés, intensifican las preguntas sobre la salud del mandatario en un momento crítico para su Gobierno.

El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) aseguró que su llegada tarde al Foro Mundial de Migración, en La Guajira, se debió a que “de tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído medio, que es clave para la concentración y el equilibrio”. Aseguró que “si yo llego acá… pic.twitter.com/S2bslxCBDK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 2, 2025

¿Qué problemas de salud tiene Gustavo Petro?

Ayer, el ministro Jaramillo, al excusar la ausencia del presidente en el evento de salud, señaló que Petro enfrenta “quebrantos” relacionados con el estrés y las demandas de su cargo.

En un balance reciente sobre su gestión en salud, el mandatario admitió sufrir episodios de tos, añadiendo que le recomendaron tomar vacaciones.

Las ausencias del presidente Petro llegan en un momento delicado, con el Congreso debatiendo la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la reforma tributaria.

Aunque Petro atribuye sus problemas al oído medio –una afección que puede causar mareos y afectar el equilibrio, según expertos médicos– y al estrés, la falta de detalles específicos causa inquietud.

