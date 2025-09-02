El Gobierno presentó esta semana una reforma tributaria que pretende un recaudo de más de 26 billones de pesos, entre otras cosas, para cubrir el hueco fiscal y los proyectos sociales que busca sacar adelante el Ejecutivo.

La idea, como era de esperarse, ha desatado críticas de varios sectores empresariales y de los mismos ciudadanos porque sería la segunda reforma tributaria promovida por el gobierno de Gustavo Petro en tres años.

En medio de este escenario, hasta los mismos actores y artistas han criticado al Gobierno porque consideran que no ha sido coherente con los mensajes que, años atrás, se daban sobre una eventual reforma tributaria que impactara el bolsillo de los ciudadanos.

Uno de ellos fue Julio César Herrera, que interpretó a Fredy en la recordada novela ‘Betty la fea’, y que ha sido crítico del actual Gobierno. Según deja ver, a algunos personajes cercanos al presidente se les olvidaron algunos trinos que, en el pasado, cuestionaban la creación de una reforma tributaria.

“Qué cantidad de trinos que envejecieron mal”, escribió Herrera, con capturas de pantalla de algunos trinos del jefe de Estado y de personas cercanas a él como congresistas y hasta influenciadores.

“Si somos gobierno nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas”, dice uno de los trinos que publicó Petro en 2021, cuando estaba en campaña.

Así mismo, recordó un mensaje que publicó Aída Avella, defensora del Gobierno actual, en el que criticaba el IVA del 19 %, el mismo porcentaje que hoy quiere imponer la reforma de Petro a más productos y servicios.

“Y si el IVA al 19 es dañino, el impuesto a la gasolina es perverso. La receta de la OCDE al pie de la letra y el pueblo lleva del bulto”, escribió Avella en un trino que data de 2016.

Estos son los trinos que publicó Herrera sobre la reforma tributaria y el nuevo discurso del Gobierno y sus seguidores:

Qué cantidad de trinos que envejecieron mal 😶😶😶😶 pic.twitter.com/KGStHPwIUn — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) September 2, 2025

